13 ani de la cel mai grav accident de tramvai din București

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pe 10 mai 2012, la ora 7:25, trei tramvaie ale Societății de Transport București (STB) s-au ciocnit în Pasajul Lujerului, într-un accident care a fost considerat cel mai grav de acest tip din capitală. Incidentul a avut loc pe linia 41, pe sensul spre Piața Presei Libere, și a dus la rănirea a 56 de persoane, dintre care 41 au necesitat intervenții de urgență.

Conform raportului oficial întocmit de STB și Poliție, tramvaiul cu indicativul 110 s-a defectat pe sensul spre Piața Presei, iar în spatele acestuia s-a oprit tramvaiul 300 pentru acordarea asistenței tehnice. La scurt timp, tramvaiul 296 a lovit vagonul 300, iar acesta din urmă a fost tamponat la rândul său de tramvaiul 110, provocând o ciocnire în lanț foarte rar întâlnită în astfel de circumstanțe.

Aproape 60 de persoane au fost rănite, dintre care 41 au avut nevoie de tratamente de urgență, suferind fracturi și răni grave. Martorii relatând momentele de panică spun că după impact ușile tramvaielor s-au blocat, iar fumul a umplut vagoanele, provocând o atmosferă de disperare. Mulți dintre călători credeau că nu vor supraviețui. „Când am văzut că iese fum și ușile erau blocate, am crezut că o să mor acolo. Eram jos, sub scaune, iar lumea era călcată în picioare. Am spart ușile cu piciorul pentru a putea ieși”, a povestit o călătoare aflată în cel de-al doilea tramvai, unde s-au înregistrat cele mai multe victime.

La aproximativ trei ore după accident, medicul Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București, a declarat că 24 de victime au fost transportate la Spitalul Floreasca, 8 la Spitalul Elias și alte 8 la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), în timp ce un copil a fost dus la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Alte 15 persoane au mers singure la spitale, printre care patru la Floreasca, trei la Elias și opt la SUUB. Medicul Oprița a precizat că dintre victimele transportate la Spitalul Floreasca, opt aveau răni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale și toracice.

În urma accidentului, la locul incidentului au ajuns 15 echipaje de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o mașină cu medic de urgență. Acestea au realizat mai multe transporturi ale răniților la spitale.

Vatmanii celor trei tramvaie implicate au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dar au fost duși la spital pentru recoltarea de probe. Ancheta a arătat că vatmanul celui de-al treilea tramvai circula cu viteză mare la intrarea în Pasajul Lujerului, iar, deși a încercat să frâneze, impactul a fost inevitabil.

Linia 41, cunoscută și ca „metroul ușor”, traversează Bucureștiul între Piața Presei și cartierul Ghencea (zona stadionului Steaua), fiind un tronson important ce leagă sectoarele 1 și 6. Traseul are o lungime de 9,5 kilometri și include 15 stații pe fiecare sens.