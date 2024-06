18 primari noi au fost aleși în județ în urma votului din 9 iunie

Asculta acest articol Asculta acest articol

Alegerile din 9 iunie pentru desemnarea europarlamentarilor, pentru alegerea primarilor, pentru alegerea consiliilor locale, pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean şi pentru alegerea consilierilor judeţeni s-a încheiat, dar încă în Bucureşti spre exemplu, disputele şi renumărarea voturilor în unele sectoare se reia. O altă putere de decizie a alegătorilor va fi probabil în 2028. Din fericire, zicem noi, pentru judeţul Satu Mare, lucrurile au fost tranşate de către alegători, confirmate de secţiile de votare din aproape toate unităţile administrativ teritoriale.

Nu este pentru nimeni un secret faptul că, formaţiunile politice înscrise în competiţia electorală, nu puține la număr, şi-au urmărit scopurile în sensul obţinerii unui scor cât mai bun, comunităţile locale au aşteptat confirmările referitoare la rezultatele scrutinului mai ales pentru primari şi consilieri locali. Acest lucru s-a produs.

Aşa cum consemnam întrun număr anterior al ziarului nostru, pentru cele 65 de funcţii de primari, au fost depuse 222 de opţiuni din partea diverselor formaţiuni politice, dar şi candidaţi independenţi, persoane care, în opţiunea unor alegători, dar şi a unor reprezentanţi ai formaţiunilor politice înscrise în competiţia electorală locală, contează mai puţin.

O veche butadă spune că excepţiile întăresc regula, iată că rezultatele finale au confirmat butada. După cum arată statisticile, cei mai mulţi candidaţi pentru funcţia de primar pentru mandatul 2024 – 2028 au fost înregistraţi în municipiul Satu Mare, dar şi în Botiz, fiind vorba despre 7 aspiranţi la această demnitate.

Printre formaţiunile politice care au emis pretenţii pentru funcţia de primar al unei unităţi administrativ teritoriale se numără: PSD, PNL, UDMR, Forţa Dreptei, AUR, USR, FDG, Alianţa Dreapta Unită, Pro România, SOS România, Partidul Verde, Alianţa Maghiarilor din Transilvania, PMP, Forţa Civică Maghiară, Partidul Ecologist Român, Partidul REPER, Partidul Patrioţilor, Alianţa pentru Unitatea Românilor. Vorbim aici despre aproximativ 20 de formaţiuni politice, la care se adaugă şi candidaţi independenţi.

Potrivit statisticilor, în județul Satu Mare au fost înscriși pe liste permanente 310.284 alegători. În urma numărării voturilor scrutinului din 9 iunie, rezultă că: votanți pe liste permanente au fost -149.214, votanți pe liste suplimentare – 4.116, votanți cu urnă mobilă – 3.444. Totalul votanților a fost de 156.775, așadar o prezență de 50,52%.

Această participare la vot, cu mult sub ceea ce ar reprezenta o stare de normalitate într-o altă ţară, dar peste participarea din 2020, a influenţat aritmetica electorală. Aşa se face că, în contradicţie cu ceea se susţinea şi se susţine, că primarii în funcţie au cele mai mari şanse de a obţine un nou mandate, iată că realitatea vine să infirme această supoziţie.

Dacă la alegerile locale judeţene din 2020, în vreme de pandemie, au fost schimbaţi 12 primari din cele 65 de unităţi administrativ teritoriale ale judeţului, iată că de această dată, au fost schimbaţi prin vot 18 primari.

Se cuvine subliniat faptul că, din cei 18 primari care nu vor mai fi la conducerea unităţilor administrativ teritoriale, jumătate nu au intrat în cursa electorală pentru mandatul 2024 – 2028, care devine operant din toamna acestui an, mai precis la sfârşitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie. Până la instalarea primarilor, există o situaţie cel puţin ciudată. Fiecare unitate administrativ teritorială are primar în funcţie, până la expirarea mandatului, fiind vorba despre cei 65 de primari, din care doar 47 au fost reconfirmaţi pentru mandatul 2024-2028, cărora li se alătură 18 primari aleşi în urma scrutinului abia încheiat.

Primari reconfirmaţi

Aşa cum menţionam în cele de mai sus, 47 de primari, din tot atâtea unităţi administrativ teritoriale ale judeţului au fost realeşi pentru un nou mandat, fiind vorba despre cei din unităţile administrativ teritoriale:

municipiul Satu Mare – Kereskenyi Gabor (UDMR); orașul Tășnad – Adrian Farcău (PSD); orașul Ardud – Ovidiu Duma (PNL); orașul Livada – Piricsi Arthur (UDMR); orașul Negrești-Oaș – Aurelia Fedorca (PSD); Agriș – Szabo Elek (UDMR); Andrid – Papp Tibor (UDMR); Apa – Radu Trandafir (PNL); Bătarci – Vasile Toma (PNL); Beltiug – Ioan Bartok Gurzău (PNL); Bogdand – Aurel Bojan (PNL); Botiz – Ioan Mureșan (PNL); Cămărzana – Florin Ionici (PNL); Cămin – Suto Imre (FDG); Căpleni – Megyeri Tamas (UDMR); Cehal – Gheorghe Jurchiș (PSD); Certeze – Petru Ciocan (PNL); Ciumești – Schwartzkoph Ioan (UDMR); Craidorolț – Daniel Balog (PSD); Culciu – Kallos Zsolt Eduard (UDMR); Dorolț – Mihai Găman (UDMR); Foieni – Brem Laszlo (UDMR); Gherța Mică – Ioan Ciuta (PSD); Hodod – Balog Francisc (UDMR); Homoroade – Simion Ardelean (PSD); Lazuri – Beres Antal (UDMR); Medieșu Aurit – Torok Marian (PNL); Micula – Ștefan Doboș (UDMR); Moftin – David Gheorghe (PSD); Odoreu – Dumitru Pop (PNL); Orașu Nou – Gavril Mailat (UDMR); Păulești – Zenoviu Bontea (PNL); Petrești – Otto Gh. Marchiș (FDG); Pișcolt – Cosmin Varga (PNL); Pomi – Krișan Cosmin Ionel (PSD); Porumbești – Toth Zoltan (UDMR); Racșa – Toma Betea (PSD) – reales după o perioadă de suspendare de aproape trei ani; Socond – Nicolae Cornea Mare (PNL); Supur – Crișan Sergiu Petrică (PNL); Tarna Mare – Monica Sobius realeasă în funcţie, dar pe lista unui alt partid, fiind vorba despre PSD; Terebești – Avorniciți Mariana (PSD); Tiream – Tar Nicolae (UDMR); Turulung – Gyákon Gheorghe Nicolae (UDMR); Urziceni – Schupler Tiberiu (UDMR); Valea Vinului – Radu Cristea (PSD); Vama – Vasile Corodan (PNL) şi Viile Satu Mare – Szabolcs Szűcs (UDMR).

Primarii noi

Această listă este completată de 9 primari noi aleşi în locul primarilor încă în funcţie din: Bârsău – Şofinel Lucian Longhin Ciurdaș (PNL); Bixad – Lenuţa Cornea (PSD); Căuaş – Nagy Barna (UDMR); Călineşti-Oaş – Ioan Bumb (indep); Santău – Marinel Rotar (PNL), Săuca – Hodorog David (PNL); Săcăşeni – Balla ImreFerenc (UDMR), Turţ – Ioan Tiution (USR) şi Vetiş – Ionel Daniel Codrea (PSD).

Alte 9 sunt unităţile administrativ teritoriale în care, primarii în funcţie nu au dorit să continue în această activitate, fiind înlocuiţi de primarii aleşi în urma scrutinului despre care facem vorbire. Vorbim aici despre municipiul Carei – primar în funcţie Eugen Kovacs, fiind înlocuit de la toamnă de Giurgiu-Kovács Monica-Silvia (UDMR), fiica dânsului; Acâş – primarul Balogh Tibor (PNL) va fi înlocuit de Dolhai Gati (PNL); Berveni – primarul Kiss Zoltan (UDMR) va fi înlocuit de Azurak Cristian (UDMR); Doba – primarul Mihai Ghetina (PNL) va fi înlocuit de Narcisa Pataki (PNL); Crucişor – Romi Coza (PSD), va fi înlocuit de Andrei Sergiu Daniel (PSD); Halmeu – primarul Incze Ludovic (UDMR), va fi înlocuit de Ilyes Sandor (UDMR); Pir – viceprimarul cu atribuţii de primar Kiss Lorand va deveni primar ales (UDMR); Sanislău – primarul Kardosi Ioan Zoltan va fi înlocuit de Ștefan Kirner, ambii FDG; Târșolț – primarul Pop Grigore va fi înlocuit de Doroș Georgel Grigore Florin – ambii PNL.

În urma scrutinului electoral de duminică, 9 iunie, aritmetica electorală la nivel de judeţ privind funcţiile de primar ocupabile din toamna acestui an este: 23 de primari are UDMR, 21 de primari are PNL, 15 primari are PSD, 4 primari FDG, cărora li se alătură primarii aleşi din Călineşti-Oaş – Ioan Bumb (independent), şi Ioan Tiution – Alianţa Dreapta Unită USR- PMP – Forţa dreptei, în Turţ

