Asculta acest articol Asculta acest articol

2024 este anul festivalurilor în Europa.

Iată care sunt festivalurile muzicale de neratat din acest an, de pe continent

În timp ce atenția multora este captată de festivaluri de renume precum Coachella sau așteaptă cu entuziasm programul Glastonbury, iată o veste proaspătă pentru voi: Europa aduce o experiență muzicală și mai bună, iar reputația Glasto este exagerată.

Oricine a avut privilegiul să participe la Coachella poate confirma că este un eveniment impresionant; totuși, acesta vine la un preț destul de ridicat și adesea atrage mulțimi apatice, mai interesate de statutul social pe rețelele de socializare asociat cu “a fi la Coachella” decât de a se bucura cu adevărat de moment.

The Great Escape – Marea Britanie (15 – 18 Mai 2024)

În loc să vă orientați către Glastonbury, vă sugerăm să vă îndreptați spre Brighton pentru un eveniment numit The Great Escape. Pe durata a trei zile, acest eveniment oferă un program eclectic, prezentând cei mai talentați artiști noi și viitori. Indiferent dacă sunteți pasionat de punk, pop, electro sau rap, există cu adevărat ceva pentru toată lumea.

Printre artiștii prezenți se numără Jalen NGonda, King Hannah, Soft Play (anterior cunoscut sub numele de Slaves), cu punk-ul lor rapid, Lambrini Girls, și Lauren Mayberry (solista trupei Chvrches), care va împărtăși piese noi și emoționante din repertoriul său solo.

Spania – Primavera Sound Barcelona (29 Mai – 2 Iunie 2024)

Unul dintre cele mai remarcabile festivaluri de muzică din Europa (și, poate, din lume), Primavera Sound, a adus stilul verii încă din 2001, iar anul acesta nu face excepție.

Cu un program captivant și cu locația sa splendidă în aer liber, pe plajă, merită să vă faceți o escapadă până în Barcelona, orașul însorit care găzduiește acest eveniment de neuitat.

Franța – Nuits de Fourvière (30 Mai – 25 Iulie)

Franța abundă în festivaluri de muzică captivante. De la Hellfest și Vieilles Charrues, Jazz a Vienne și Beauregard, până la Eurockéennes și Rock en Seine, există ceva pentru fiecare gust muzical, toate desfășurate în decoruri deosebit de fermecătoare.

Un exemplu este un festival de muzică care nu se limitează la doar câteva zile. Acesta se întinde pe parcursul a două luni și este o experiență polidisciplinară, combinând baletul, dansul și teatrul cu o varietate de concerte captivante.

Țările de Jos – Best Kept Secret (7 – 9 Iunie 2024)

În Safaripark Beekse Bergen, situat în satul Hilvarenbeek din sudul Olandei, se găsește zona de camping a festivalului Best Kept Secret, ascunsă în mijlocul unei păduri. Acest decor natural conferă evenimentului de trei zile o atmosferă mult mai relaxantă și mai confortabilă în comparație cu aglomerația specifică altor festivaluri.

Indiferent dacă vorbim de prezența unor nume mari precum Pixies, Radiohead, Run The Jewels, Kraftwerk, Nick Cave and the Bad Seeds sau Aphex Twin, Best Kept Secret și-a consolidat reputația de-a lungul anilor.

În acest an, festivalul sărbătorește 10 ani de existență…

Belgia – Rock Werchter (4 – 7 Iulie 2024)

Dacă vreți să vă bucurați de un festival de excepție în Belgia anul acesta, Rock Werchter este evenimentul pe care nu trebuie să-l ratați.

Această festivitate muzicală anuală, desfășurată în confortabilul sat Werchter, lângă Leuven, încă din 1976, nu este doar unul dintre cele mai mari festivaluri din Belgia, ci și un jucător important pe scena europeană a festivalurilor.

Programul pe durata celor patru zile ale acestui an este absolut spectaculos, oferind ceva pe placul tuturor.

Portugalia – NOS Alive Lisbon (11 – 13 Iulie 2024)

Sub motto-ul “plajă ziua, muzică noaptea”, festivalul NOS Alive din Lisabona promite să vă ofere melodii care vă vor ține treji și în mișcare până în primele ore ale dimineții.

Este practic imposibil să nu te prinzi în ritmul muzicii susținute de headliner-ul festivalului din acest an – Dua Lipa, care urmează să-și lanseze cel de-al treilea album de studio, foarte așteptat, în cursul acestui an.

Alături de Dua, va fi prezentă și o altă vedetă pop britanică, Jessie Ware, al cărei ultim album “What! Feels Good!” a fost foarte bine primit de critici și fani deopotrivă.

România – Electric Castle (17 – 21 Iulie)

În inima Transilvaniei, la Castelul Banffy din Cluj, România, Electric Castle este unul dintre puținele festivaluri cu adevărat de 24 de ore din Europa. Aici găsiți concerte non-stop, instalații artistice și momente de stand-up, toate desfășurate în cadrul unui castel transilvănean.

Ungaria – Sziget Festival (7 – 12 August 2024)

Sziget, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, va transforma din nou insula Óbuda din districtul 3 al Budapestei într-o evadare euforică pentru șase zile de petrecere în luna august. Ajuns la cea de-a 31-a ediție, festivalul și-a început parcursul ca o mică adunare și a devenit rapid unul dintre preferatele continentului. A fost votat chiar cel mai bun festival din Europa de către European Festival Awards în 2012 și 2015.