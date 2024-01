2024 – un an al “alegerilor” în mai multe domenii

Asculta acest articol Asculta acest articol

De la un astfel de tablou larg, global, va trebui sa incadram si tot ce se va intampla in Romania in decursul acestui an. Termenul de “alegeri” nu se refera strict si doar la politica, chiar daca, pornind de la acest domeniu al vietii sociale, l-am ales potrivit pentru a descrie anul 2024.

A. Alegeri politice multiple:

Accentul principal in lume, in 2024, va proveni din componenta electorala ampla a acestui an. La nivel global, este anul cu cele mai multe si importante alegeri din istorie, de vreme ce undeva peste jumatate din populatia omenirii va fi invitata sa se prezinte la urne in 2024. Acest an, va fi marcat de maratoane electorale in foarte multe tari si arii geografice cum ar fi: Statele Unite (cele mai importante alegeri in lume in acest an, a treia tara ca populatie), India (cea mai mare democratie a lumii, populatia cea mai mare din lume), Indonezia (a patra cea mai populata tara din lume, cea mai populata tara musulmana), Pakistan (a doua cea mai populata tara musulmana, a cincea cea mai populata tara din lume), Bangladesh (o tara extrem de importanta in echilibrul Asiei de Sud, a opta cea mai populata tara), Africa de Sud (cea mai influenta economie a Africii), Mexic (tara de o importanta majora pentru echilibrul intregilor Americi, nu doar pentru… zidul presedintelui). O importanta aparte si cu totul speciala pentru toata lumea o au alegerile prezidentiale din Taiwan.

Pentru noi, cei din Uniunea Europeana, alegerile parlamentare ale UE reprezinta modelarea structurii de decizie politica a institutiilor europene. Iar pentru noi, Romanii acestea vor marca inceputul maratonului electoral national. Semnificatia globala a alegerilor la nivelul UE, este data de faptul ca acestea sunt cele mai mari alegeri transnationale de pe glob.

Tot in Europa, alaturi de Romania, unde stim ca vom avea toate alegerile posibile, va fi important sa urmarim si ce se intampla in Portugalia, Austria si posibil Marea Britanie si Ucraina.

Alaturi de aceste exemple, vom avea alegeri si in alte tari, unde ca sa ma exprim elegant acum la inceput de an, putem avea semne de intrebare asupra modului de organizare acestora: Federatia Rusa, Iran.

B. Alegeri dificile in economie:

Un al doilea accent global va cadea pe gestionarea echilibrelor fragile economice internationale. Dupa un an 2023 in care economia globala a supraperformat in raport cu asteptarile, cu crizele multiple si cu conditiile initiale ale pietelor (crestere a PIB global de 3%, inflatie in scadere in tarile dezvoltate), relatiile comerciale si economice dintre Statele Unite si China vor fi determinante in sustinerea economiei globale in 2024, in stransa corelare cu marile economii Europene, in special a Germaniei, Frantei, Marii Britanii, a Spaniei si Italiei. Japonia si Australia, Corea de Sud, Taiwan si Singapore vor fi un factor de stabilitate in mentinerea echilibrelor fragile economice globale iar India, poate influenta pozitiv dinamica cresterii PIB global, alaturi de estimarile optimiste pentru Turcia. In mod cu totul special, atent, analizat si prudent, va trebui sa urmarim deciziile si mesajele marilor banci centrale: Rezerva Federala Americana, Banca Centrala Europeana, Bank of Japan, Banca Populara a Chinei si desigur Bank of England. Este anul in care ar trebui sa se atinga plafonul superior de majorare a ratelor de dobanda monetara (sau echivalente ale acestora) insa, nu este exclus, inspre final de an 2024, sa asistam chiar si la decizii de reducere timida a acestora in anumite zone economice. Nivelul general al datoriilor publice si private va trebui monitorizat cu mare atentie, alaturi de structura datoriilor din anumite tari.

C. Alegeri evidente in business:

In ceea ce priveste sectoare de afaceri care vor avea o atentie ridicata prin volumul investitiilor, atractivitate si perspective, mentionez domeniile de afaceri legate de: schimbarile climatice, inteligenta artificiala, sectorul aeronautic, auto si al mobilitatii, sectorul medical si cel alimentar.

In anumite tari care au curajul sa vada profund in viitor, investitiile in educatie si in tehnologii spatiale vor fi puternic sustinute, atat in mod direct cat si indirect, prin parteneriate speciale cu universitati si companii deja recunoscute in acest sector extrem de important pentru umanitate.

D. Alegeri complicate intre pace sau razboi:

Zonele de conflic actuale vor putea fi inchise, limitate sau extinse, de evolutii economice si politice globale si de rezultatul alegerilor ample care vor marca lumea in anul 2024. Din pacate, in Ucraina nu intrevad pentru viitorul apropiat decat cel mult, si eventual, o asa-numita inghetare activa a conflictului. In Orientul Mijlociu cred in intelepciunea de a se intelege si negocia o formula de relativa stabilitate, de catre partile direct implicate si de catre cele interesate si sper la retinere in actiuni periculoase a Iranului, ma astept la o abordare dinamica dar totusi in limitele echilibrelor, din partea Turciei, precum si la un joc moderat al Egiptului si Iordaniei.

Raman deschise si neclare: zona extrem de sensibila a Balcanilor de Vest, conflictul din Nagorno-Karabakh, iar in Africa multiplele conflicte din zona Sahel si riscul ridicat de reaprindere si extindere al acestora, care pot genera uriase probleme umanitare. Tensiunile si multiplele pozitii divergente India-China (estompate cu greu datorita procesului de extindere a BRICS, unde ambele sunt membre), neclaritatile din Siria, riscurile asimetrice ale terorismului si impredictibilitatea anumitor organizatii teroriste vor fi oricand posibil sa apara pe harta.

E. Alegeri orgolioase pentru cooperare globala:

Jocul geostrategic global in acest an va trebui dus puternic prin institutii internationale. Astfel o Organizatie a Natiunilor Unite revitaminizata, o Uniune Europeana activa diplomatic international, un QUAD dinamic (Quadrilateral Security Dialogue), NATO, G7, G20, Organizatia Mondiala a Comertului, BRICS-ul largit, FMI, Grupul Bancii Mondiale, Banca de Dezvoltare a Asiei si institutia obligatorie a canalelor deschise de comunicare militara si diplomatica dintre Statele Unite si China, sunt cele mai importante in a spori sansele mentinerii stabilitatii in lume, chiar daca aceasta stabilitate va fi una extrem de fragila in orizontul anului 2024. Actiunea prin organisme internationale va fi dublata de canalul parteneriatelor strategice bilaterale.

F. Alegeri optimiste pentru competitie si pentru frumos:

Totusi, in acest an dificil, momentul de unitate si de frumos al omenirii, care ne poate inspira pe toti, ar trebui sa fie generat de spiritul Olimpiadei, care in acest an va avea loc in Paris. Apetitul pentru competitie, in sensul frumosului, poate astfel sa razbata peste toate provocarile si interesele, pentru binele general al tuturor.

G. Alegerea cea mai importanta: educatia:

Toate problemele majore pot fi gestionate mai eficient atunci cand societatea este mai educata. Cand la baza elaborarii deciziilor se afla decidenti educati, rezultatele sunt net mai pozitive. Cand alegatorii care se prezinta la urne sunt mai educati, se reduce, chiar elimina, riscul populismului politic, al extremismului si radicalismului. Cand oamenii sunt mai educati, inteleg mersul economiei si actioneaza mai rational, afacerile prospera si astfel se imbunatateste nivelul general al conditiilor de viata si creste nivelul de trai. Cand nivelul de educatie este ridicat, atunci exista un respect fata de istorie si traditii, imbinat cu deschidere spre evolutie si modernitate. Si sunt multe motive care pot fi enumerate aici. Tot ceea ce evolueaza pozitiv, dezvoltarea, viitorul mai bun, sunt legate de educatie. Asadar nu intamplator, alegerea cea mai importanta atat in 2024 cat si intotdeuna este si va fi educatia.

Lect. Univ. Dr. Ciprian-Dan COSTEA

