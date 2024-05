25 de curiozități despre ochii animalelor

Asculta acest articol Asculta acest articol

Scorpionii pot avea până la 12 ochi, dar meduza cutie îl întrece< are 24; – Cămilele au trei pleoape, menite să le protejeze ochii de nisip şi de vânt; – Din acelaşi motiv, genele cămilelor au aproximativ 10 cm lungime; – Hamsterii clipesc cu fiecare ochi, pe rând; – Bufniţele sunt singurele păsări care disting culoarea bleu; – Caprele au pupile rectangulare, care le oferă un câmp vizual mai lărgit; – Şerpii au două perechi de ochi – una o folosesc pentru văz, alta peste a detecta mişcarea şi căldura. De asemenea, ei nu au ploape, ci doar o membrană subţire care le acoperă ochiul; – Peştele cu patru ochi poate vedea la un unghi de 360 de grade – adică şi în apă, şi deasupra apei, în acelaşi timp; – Bufniţele nu îşi pot mişca globul ocular (de unde şi celebra imagine cu bufniţele cu capul sucit);

– Libelulele au aproximativ 3.000 de lentile în fiecare ochi, făcându-le foarte dificil de prins de prădători; – Delfinii dorm cu un ochi deschis şi cu unul închis – Aceştia nu intră într-un somn adânc, ci dorm doar cu o jumătate a creierului, cealaltă având grijă să le amintească să iasă la suprafaţă şi să respire. După aproximativ două ore, cele două emisfere îşi predau una alteia atribuţiile, delfinul reuşind astfel să doarmă până la opt ore; – Cel mai mare ochi din lume îi aparţine calmarului colosal şi are 28 de centimetri în diametru; – Şopârlele Gecko disting culorile de 350 de ori mai bine decât omul, chiar dacă lumina este slabă – Ochii cameleonului funcţionează independent, permiţându-i acestuia să se uite în direcţii diferite, în acelaşi timp – Ochiul struţului este mai mare decât creierul lui; – Câinii nu fac diferenţa între roşu şi verde; – Pinguinii pot distinge milioane de nuanţe şi au una dintre cele mai bune vederi din regnul animal;

– Câmpul vizual al pisicii poate ajunge până la 285 de grade – lucru ce le ajută foarte mult atunci când vine vorba de vânat; – Furnica are doi ochi, dar fiecare dintre aceştia conţine alţi ochi mai mici, motiv pentru care spunem că furnica are ochi compuşi; – Vederea tigrilor pe timp de noapte este de şase ori mai bună decât a oamenilor. – Ochii zebrelor şi ai cailor văd în lateralul animalului, ceea ce înseamnă că acesta are o vedere periferică foarte bună (aproape că reuşesc să vadă şi în spate), doar că în faţă văd de parcă ar avea o imensă pată neagră.