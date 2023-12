4 români (3 din Baia Mare) suspecți în cazul uciderii unui băimărean în Italia au fost arestați și duși în închisoarea din Pavia

Asculta acest articol Asculta acest articol

”Datorită probelor administrate până în prezent, a fost emis mandatele de arestare preventivă pentru patru bărbați de naționalitate română (3 din Baia Mare și 1 din Lugoj). Cei patru au fost audiați de carabienierii sub aspectul comiterii infracțiunii de omor. Unul dintre aceștia a declarat că el l-a înjunghiat mortal pe Claudiu Dolha, un cetățean romîn în vârstă de 33 ani, cu o singură lovitură de cuțit în spate. Ceilalți trei arestați au luat parte la infracțiunea petrecută în cursu nopții de miercuri spre joi în Via Fratelli Magnani, o zonă rezidențială din apropierea gării Mede. Cei patru suspecți locuiesc într-o casă de pe strada Via Fratlli Magnani, care se află vizavi de locul în care a fost găsit cadavrul bărbatului de 33 ani”.

Potrivit reconstituirii, atacul a fost precedat de o ceartă. Aceasta a început în pragul casei și a continuat în stradă, unde a și fost găsit mort românul de 33 ani. Cuțitul rămâsese înfipt în trup, în spate. Claudiu Dolha a fot ucis cu o singură lovitură de cuțit. Cercetările carabinierilor din Pavia continuă sub coordonarea procurorului adjunct Andrea Zanocelli.

Motivele din spatele disputei nu sunt încă clare, la fel și anumite detalii din declarațiile celor implicați. Cei patru suspecți se află acum în Închisoarea de Pavia” scriu jurnaliștii italiani.

Cine sunt cei arestați

Conform informațiilor noastre cel care a declarat în fața carabinierilor că l-a înjunghiat mortal pe Claudiu Dolha (foto 3) se numește Flaviu Vaida (foto1) și este din Lugoj. Ceilalți trei reținuți sunt din Baia Mare: Paul Bodragău, Radu Bodragău și Cătălin Vancea (foto 2).