Cuvinte-cheie în campania electorală

În primul rând este vorba despre aranjamentele dintre liberali îi social democrați pentru alegerea primarului general al Capitalei.

În același sens, al unor candidați comuni PSD-PNL se discută în localitățile și județele în care sunt primari de la USR, iar în Transilvania primari de la UDMR.

Primarii în realitate sunt niște amplificatori de reforme. Nu este cazul unor reforme luate la nivel de guvern care trebuie implementate în teritoriu. Problema este că reformele sunt blocate la centru.

Prin urmare, primarii și președinții de consilii județene și-au făcut propriile lor reforme, unde le-au făcut, sau majoritatea primarilor sunt doar niște simpli transportatori de fonduri de la guvern, de la bugetul statului spre localitățile pe care le păstoresc.

În preajma unor noi alegeri se poate analiza dacă primarii care vor un nou mandat au desfășurat în ultimii patru ani pachete de dinamizare a dezvoltării în localitățile lor. În majoritatea cazurilor primarii au stat cu mâna întinsă spre guvern, iar în campanie își trec realizările în contul propriu.

Parlamentari, miniștri, conducerile partidelor, mai degrabă au jucat rolul unor intermediari între unitățile administrative și anumite ministere ca ordonatoare de credite. Așa au funcționat dintotdeauna lucrurile și așa vor funcționa în continuare.

De aceea parteneriatul dintre PNL și PSD ajută candidații la primării și consilii județene ale acestor două partide. Cu cea mai mare probabilitate PSD și PNL vor rămâne la guvernare și după alegerile parlamentare de anul acesta.

Alegătorii au nevie să li se prezinte în campanie lucruri concrete. Aur, de exemplu, le poate prezenta povești despre ce va face când va câștiga alegerile cu 50% că tot nu crede nimeni. În schimb viitorii candidați din partea PSD și PNL pot asigura alegătorii că vor rămâne la guvernare și vor ajuta comunitățile, desigur cu bani de la bugetul statului.

Din acest punct de vedere și Alianța Dreapta Unită este dezavantajată. Alegătorii știu că va rămâne în opoziție, iar partidele de opoziție nu pot ajuta comunitățile decât cu vorba.

Într-o campanie electorală este nevoie să li se prezinte alegătorilor lucruri concrete. Candidații, primarii în funcție, le servesc cetățenilor cuvinte-cheie, de genul am realizat, am făcut atâtea poduri și asfaltat străzi, am accesat fonduri europene etc. Dar un biet candidat al unui partid de opoziție cu ce se poate lăuda? Cu nimic.

USR va ataca la Curtea Constituțională comasarea alegerilor. Are tot interesul pentru că prin comasare și prin candidați comuni PSD și PNL pot câștiga tot.

De asemenea, la alegerile parlamentare, candidații partidelor care au șanse să ajungă la guvernare por utiliza cuvinte cheie cum ar fi majorarea pensiilor și salariilor, scăderea prețurilor, impozite mai mici, facilităților pentru firme etc. Ce poate promite AUR?

Nimic concret pentru că probabilitatea să ajungă la guvernare este spre zero. Și asta pentru că PSD și PNL au avut ideea de a anunța că merg mână în măna la alegerile europarlamentare și la prezidențiale. Iar după alegerea unui președinte susținut în comun, cele două partide își dublează șansele de a guverna împreună.

Conceptul de Leadership care este valabil pentru un singur partid este demodat. Deja se lucrează în echipe politice mixte, stânga-dreapta. Germania este celebră pentru marile alianțele de guvernare dintre creștin democrați și social democrați. România se pare că a importat acest model de succes.

Campania electorală este încă la început și teoretic se pot schimba multe. În practică nici PSD, nici PNL nu au alte variantă mai bună decât lucru în parteneriat.