559 de joburi vacante în Maramureș

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 595 locuri de muncă vacante. Se caută: administrator societate comercială, agent curier, agenți de securitate, agenți de vânzare, agent reclamă publicitară, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari și ambalatori manual.

