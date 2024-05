6.000.000€ pentru Dennis Man!

Asculta acest articol Asculta acest articol

Dennis Man mai are un singur sezon de contract cu Parma, iar gruparea de pe ”Ennio Tardini” își dorește prelungirea înțelegerii cu fotbalistul român. În prezent, Dennis Man are un salariu de 1,2 milioane de euro pe an la Parma.

Astfel, dacă cele două părți vor ajunge la un consens în perioada următoare, atunci Dennis Man ar da lovitura. Fostul jucător de la UTA și FCSB ar încasa nu mai puțin de 6.000.000 de euro de la Parma în următorii trei ani. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la o înțelegere, în cele din urmă.

În acest sezon, Man a jucat 32 de meciuri la Parma și a prins echipa ideală de 7 ori. La capitolul contribuții decisive, internaționalul român are 11 goluri și 6 assisturi. Cota de piață a lui Dennis Man e de 6,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, iar contractul său cu Parma expiră pe 30 iunie 2025.

