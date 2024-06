A crescut numărul firmelor și PFA-urilor intrate în insolvență

Asculta acest articol Asculta acest articol

… din acest an, în România, a fost de 2.526, în creştere cu aproape 15% faţă de perioada similară din 2023, când au fost înregistrate 2.199 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Astfel, doar în luna aprilie au fost consemnate 723 de insolvenţe. Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2024, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 490, număr în creştere cu 7,69% faţă de primele patru luni din 2023.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 222 insolvenţe (plus 47%), Cluj – 193 (plus 52%) şi Timiş – 145 (minus 51%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Harghita – 5 (minus 61%), Mehedinţi – 11 (minus 35%), Vaslui – 13 (minus 23%) şi Olt – 14 (plus 61%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 677 (plus 9,9% comparativ cu primele patru luni din 2023), construcţii – 523 (plus 22,5%) şi în industria prelucrătoare – 287 (plus 12,5%).