Activitatea care ar putea aduce mai mulți bani la pensie

Românii ar putea beneficia de un supliment la pensie în cazul adoptării unei noi propuneri legislative deja înregistrate la Senat. Această propunere vizează egalizarea vechimii în muncă între contractele de mandat și cele de muncă obișnuite.

În urma acestei modificări, angajații care lucrează cu contract de mandat nu ar mai fi într-o poziție defavorizată în ceea ce privește angajarea în sectorul public, unde este necesară o anumită vechime în muncă. Cei care au propus această inițiativă legislativă doresc să introducă în Codul Muncii un nou capitol dedicat contractului de mandat și să includă o prevedere care să recunoască vechimea în muncă și în Legea societăților.

În prezent, sistemul REVISAL raportează doar angajații, excluzând astfel persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract de mandat. Datorită acestui aspect, munca desfășurată sub forma acestui tip de contract nu este recunoscută ca vechime în muncă și, în consecință, nu este înregistrată în sistemul REVISAL.

Conform noului act normativ privind pensiile, suma pensiei este calculată prin multiplicarea numărului total de puncte acumulate de către asigurat cu valoarea punctului de referință. În 2024, punctul de pensie, stabilit inițial la 1.785 de lei în 2023, este majorat cu 13,8%, ajungând la 2.032 de lei.

Conform noii legi a pensiilor, stabilitatea în muncă va fi recompensată printr-un supliment de beneficii. Pentru fiecare an de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani, se acordă un anumit număr de puncte de stabilitate, conform prevederilor legale. 0,50 puncte sunt acordate pentru fiecare an de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani. 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani. Un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani. Punctajul lunar se calculează prin împărțirea venitului lunar la câștigul salarial mediu brut anual. Valoarea punctului de referință este calculată ca fiind valoarea punctului de pensie împărțită la 25. Numărul total de puncte de pensie constă din punctele contributive, necontributive și de stabilitate.

Astfel, formula de calcul a pensiei este: Pensie = Valoarea punctului de referință x Numărul total de puncte. Numărul total de puncte este suma punctelor contributive, necontributive și de stabilitate. Valoarea punctului de referință este calculată ca fiind valoarea punctului de pensie împărțită la 25.

