Asculta acest articol Asculta acest articol

Administratorul societății AGROMEC FOIENI S.A., cu sediul în comuna Foieni strada Principală, nr.444, jud.Satu Mare, înregistrată la 0.R.C. sub nr.J30/838/1996, C.U.I RO8173201, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 18.07.2024 respectiv 19.07.2024, în cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de prevederile legal la prima convocare, la ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Registrul Miorita S.A. la data de referinta 08.07.2024, care are dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea alegerii unui nou administrator unic, avand in vedere expirarea mandatul administratorului unic – dl. Heinrich Mihaly, in data de 20.07.2024.

2.Stabilirea duratei mandatului administratorului unic si a remuneratiei acestuia.

3.Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societat Hotararea AGOA ce va fi adoptata.

4.Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privin inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA care urmeaza sa fi adoptata, privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea IV- precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele și materialele referitoare la problemele inciuse pe ordinea de zi pot fi consulta și procurate de la sediul Societăț, începând cu data publicării convocări.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificare profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția

acționarilor, putând fi consultată și completată de aceştia până la data de 15.07.2024.

ADMINISTRATOR

Heinrich Mihaly