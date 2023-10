Alimentele de Crăciun vor avea prețuri plafonate

Asculta acest articol Asculta acest articol

Practic, alimentele de bază vor avea adaosul comercial plafonat la 20 la sută, cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor.

„Având în vedere că urmează perioada de iarnă, când cheltuielile cu utilităţile în locuinţe şi gospodării cresc şi, ţinând cont de faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă nevoia de consum creşte, iar bugetul destinat cumpărăturilor vizează cu preponderenţă achiziţia de alimente, pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor, s-a considerat ca fiind necesară extinderea perioadei de aplicare a prevederilor OUG nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare pentru o nouă perioadă de 90 de zile. Proiectul de act normativ de modificare a OUG nr. 67/2023 prevede extinderea listei cu produse agricole şi alimentare cu următoarele produse: carne tocată, usturoi, orez, bulion de roşii cozonac, margarină, drojdie, smântână şi pere”, se arată într-un comunicat al MADR.

Alte alimente pentru care se impun reduceri de prețuri

Pe lista propusă au apărut și alte alimente pentru care s-ar impune reduceri de preț, începând din luna noiembrie. Este vorba despre anumite sortimente de carne, începând cu cea tocată pentru sarmale, drojdie sau diferite feluri de cozonaci.

Pentru o listă de alimente aduse din alte state se va impune, în premieră, o limită pentru adaosul comercial de cel mult 5 la sută, fiind aici incluse acele produse care nu mai trec prin procesul de procesare sau abatorizare. Intră în această categorie următoarele alimente de bază: ulei, zahăr, faină, mălai, carne de porc, de pui, de vită.

Există și anumite condiții pe care trebuie să le întrunească produsele enumerate anterior, fiind vorba despre criterii legate de cantitate. Acestea trebuie comercializate fiind ambalate în pachete de câte 5 kilograme sau balaje de cel puțin 5 litri.

De menționat este faptul că adaosul comercial se plafonează cu 5 la sută pentru aceste alimente, însă statul nu se impune când vine vorba despre alte cheltuieli, precum cele cu transportul sau cu angajații care se ocupă de gestionarea produselor alimentare.

Autoritățile vor totuși să evite în acest fel specula. După ce intră în vigoare măsura menționată, un comerciant nu va putea aduce de exemplu ulei din Ucraina, la un bidon de 100 de litri, să îl ambaleze în sticle mai mici și să pună un adaos comercial uriaș pentru a ajunge la un preț asemănător cu cel de aici, ci doar 5 la sută.

Produse alimentare la mare căutare în perioada sărbătorilor de Crăciun

Pe de altă parte, pe lista cu alimente de bază care au adaosul plafonat au fost adăugate unele noi, la mare căutare de Crăciun: cozonacul, în contextul în care inițiatorii estimează că de sărbători se vor vinde peste 10 milioane, dar și smântână, carne tocată, orez, bulion de roșii, margarină și drojdie.

Acestea, împreună cu alimentele de pe lista actuală – pâine, lapte, iaurt, fructe sau legume vrac – însumează 21 de tipuri de alimente cu anumite gramaje, care vor avea adaosul comercial plafonat la 20% încă trei luni, adică până la finalul lunii ianuarie. Unele alimente au fost scoase de pe listă, de pildă pepenele verde, care a fost înlocuit cu perele.

Presupusa ieftinire punctuală a produselor enumerate mai sus vine și cu un anumit inconvenient, sau mai bine spus riscuri, după cum atrag atenția mai mulți reprezentanți ai marilor magazine.

„Unele prețuri la alte produse decât cele din ordonanță au o tendință ușoară de creștere. Toată lumea vrea să își mențină o balanță de cheltuieli-plăți acceptabil. Noi, retailerii, am zis la un moment dat că dacă ține până la 1 decembrie e ok. Acum s-a prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie. Cumva trebuie echilibrată balanța. La un detergent de vase, la un detergent de rufe, ajungem la prețuri mult prea mari ca să compensăm de fapt o plafonare de la produsele alimentare și nu am vrea să ajungem aici”, a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Micilor Comercianți.

Până la finalul lunii octombrie, proiectul ar urma să fie aprobat în ședința de Guvern. De adăugat este faptul că, în ultimele zile, ANAF a dat amenzi de aproximativ 4 milioane de lei unor distribuitori care nu s-au conformat plafonării adaosului comercial.