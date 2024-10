Aproape 40 de șoferi au încălcat legea în acest weekend: Poliția rutieră din Satu Mare a efectuat rețineri în urma controalelor stricte

Asculta acest articol Asculta acest articol

În weekendul trecut, polițiștii din județul Satu Mare au intensificat controalele rutiere, aplicând numeroase sancțiuni pentru abaterile de la lege. Aproape 40 de șoferi au fost surprinși încălcând legislația rutieră, dintre care mai mulți se aflau sub influența alcoolului la volan. În urma controalelor, doi șoferi au fost reținuți după ce rezultatele etilotestului au arătat valori ridicate de alcoolemie.

Șoferi băuți, reținuți pentru alcoolemie

Prima reținere a avut loc pe 13 octombrie, în jurul orei 10:30, când polițiștii din Tasnád au oprit pentru un control un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani din Dobra. În urma testării cu etilotestul, s-a constatat că șoferul avea o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare semnificativ peste limita legală. Din cauza gravității situației, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Un alt incident a avut loc în aceeași zi, la ora 22:00, în apropierea localității Csanálos, unde polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani. Etilotestul a arătat o valoare de 0,88 mg/l, suficient de ridicată pentru ca autoritățile să decidă reținerea acestuia.

Alți șoferi surprinși băuți la volan

Pe 12 octombrie, în jurul orei 22:30, polițiștii din Szatmár au depistat un alt caz de conducere sub influența alcoolului. Un bărbat de 44 de ani din localitatea Pálfalv a fost oprit pe podul Decebal. Deși alcoolemia sa a fost mai mică, cu o valoare de 0,47 mg/l, acesta va fi totuși urmărit penal pentru faptele sale.

Amenzi și măsuri suplimentare

Controalele din weekend au fost parte dintr-o acțiune extinsă a poliției rutiere, în cadrul căreia au fost aplicate peste 500 de amenzi, cu o valoare totală de peste 170.000 de lei. În plus, 36 de permise de conducere și 14 certificate de înmatriculare au fost suspendate pentru diverse abateri. Acțiunile polițiștilor demonstrează toleranța zero față de comportamentul periculos în trafic, în special față de conducerea sub influența alcoolului.