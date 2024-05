Aproximativ 750.000 de fermieri vor fi monitorizaţi pe seama noul tip de control impus din anul 2023

Asculta acest articol Asculta acest articol

Dacă anterior se ştia că există un eşantion de control stabilit, din care o parte prin controlul clasic în teren, iar o altă parte pe seama controlului prin satelit – teledetecţie, iată că s-a impus şi montoringul. Noul tip de control APIA a fost inițiat cu mare dificultate anul trecut, odată cu intrarea noii politici agricole comune, este vorba despre monitorizare. Anul acesta, APIA a delegat acest control către o firmă. Pentru campania anului de cerere 2024, numărul maxim al fermierilor ce vor fi controlați prin monitorizare este de 750.000.

După cum menţionează publicaţia Agroinfo, obiectivul controlului prin monitorizare este de a obține o asigurare rezonabilă referitoare la autorizarea (realizarea controalelor pe teren prin monitorizare) corespunzătoare a cererilor pentru măsurile/ schemele de sprijin/ ecoschemele aferente anului de cerere 2024.

Controlul prin monitorizare se realizează la nivelul întregii țări, pentru toate parcelele monitorizabile pentru care s-a depus cerere de plată.

Ce se verifică?

Pentru fiecare parcelă monitorizabilă a fermierilor se verifică localizarea, eligibilitatea suprafeței declarate, categoria de folosință a terenului, tipul culturii agricole, suprafețe care nu au utilizare agricolă, etc. Astfel pentru fiecare parcelă declarată în solicitarea de sprijin se vor verifica cel puţin: Detectarea caracteristicilor neeligibile (vegetație forestieră, iazuri, clădiri, etc.) şi determinarea suprafeţei eligibile pentru schemele de suprafață prevăzute în Ordinul MADR nr. 125/2024 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative, și a condiţiilor pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul de cerere 2024; Utilizarea terenului (categoria de folosință a terenului TA, PP, CP, etc); Tipul culturilor agricole (în conformitate cu Anexa 1 – Culturi, coduri de culturi, intervenții şi măsuri de sprijin aplicabile conform Ordin MADR nr. 127/2024 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2024) ; Verificarea respectării normelor privind condiționalitatea. Prin urmare “monitorizarea parcelelor agricole” reprezintă o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor sau altor obligații care pot fi monitorizate cu ajutorul datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu valoare cel puțin echivalentă, în decursul unei perioade de timp care să permită, atunci când este necesar, activități de urmărire adecvate pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat.