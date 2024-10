Azi nu mai scriu despre politicieni, ci despre cai și poeți

Asculta acest articol Asculta acest articol

Scriitorii sunt mai complicați decât politicienii. Și mult mai pretențioși. Un politician se mulțumește să-i treci numele alături de denumirea partidului din care face parte și este satisfăcut. De mulțumit nu-ți mulțumește, dar te are în vedere în cazul în care îl critici.

Cu ocazia Zilelor Culturale Poesis, ajunse la ediția 34, ceea ce însemnă 34 de ani, aveam de gând să fac o paralelă între omul politic și omul care scrie, adică între politician și scriitor, dar o întâmplare m-a făcut să mă răzgândesc. Aflat în București, în vizită la un prieten scriitor, care are o bibliotecă de invidiat, am răsfoit câteva cărți vechi și din întâmplare am dat de câteva nume de localități din județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bihor. Le trec în anexa de la pagina 2.

Suntem în anul 1941. Județele din nord vestul țării sunt sub ocupația trupelor hortyste. Dacă la început am crezut că se oferă premii pentru concursul de iarnă organizat la hipodromul Băneasa din București, un cunoscător m-a atenționat că s-ar putea ca sumele respective să fi fost puse în joc de către primăriile mai sus amintite. Pe scurt, începutul războiului nu a însemnat sfârșitul tuturor competițiilor sportive și culturale.

Și acum să trecem de la caii de curse la poeți, la scriitori. Dacă ne uităm la țările din jur, premiile cele mai consistente pentru cărți sunt oferite de localități. În România povara premiilor, ridicol de mici, rămâne pe umerii Uniunii Scriitorilor, în cazul premiului Eminescu rămâne în sarcina unui singur județ, Botoșani.

Nu avem pretenția ca primăriile să ofere premii pentru caii de curse, dar instituirea unor premii la nivelul fiecărei reședințe de județ, a unor orașe, ar fi o soluție concretă pentru susținerea literaturii, artelor, muzicii. Sunt instituții “de conservare” care cheltuiesc banii cu totul aiurea.

În sfârșit, un lucru este cert: artiștii plastici profesionistă, scriitorii profesioniști sunt doar miluiți din când în când cu câte un bănuț care cade din preaplinul cheltuielilor administrative.

De pildă Harta Muller, a primit în anul 1997 premiul orașului Graz Premiul Franz Nabl este un premiu literar în valoare de 14.500 de euro care se acordă din doi în doi ani de către orașul Graz Premiul poartă numele dramaturgului austriac Franz Nabl. Am dat acest exemplu pentru că întâmplător Satu Mare are același slogan cu orașul Graz, Stadt in Bewegung . Un “oraș în mișcare” este și Satu Mare, dar nu are un asemenea premiu. De fapt nu are niciun fel de premiu literar sau artistic.

Herta Muller a luat, în anul 2015, și Premiul Heinrich Böll, în valoare de 30 000 de euro, oferit de orașul Köln.

În România, marele premiu Eminescu este în jur de 5 000 de euro. Mai oferă un premiu ceva mai consistent Alba Iulia, însă nu și alte reședințe de județe. În urmă cu ceva ani am propus pentru Satu Mare instituirea premiului Ady Endre- Octavian Goga, ca simbol al unei prietenii literare care a trecut peste orice considerente de ordin politic.

La această ediție a Zilelor Culturale Poesis, vom discuta îi despre aceste probleme. Mai are România nevoie de scriitori? Sigur că are. Are nevoie de cai de curse? Este nevoie și de cai, dar iată că nimeni nu a mai auzit ca niște comune cum sunt Andrid, Petrești, Ardud, dar și județe, precum Maramureș sau Bihor, să parieze pe cai. În schimb, ar trebui să parieze pe scriitori, pe artiști plastici, pe muzicieni. În anexa la acest editorial, dăm câteva exemple. În Informația de Duminică vom încerca să dezlegăm misterul pariurilor pe caii români care au condus la meetingul de Iarnă din perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 1941. Sursa acestor informații ca venite din altă lume, lumea anului 1941. REZULTATELE ALERGĂRILOR PE ANUL 1941. Publicație editată de Societatea pentru încurajarea creșterii calului de trap în România.

