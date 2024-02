Berlinale 2024: Reflectarea tensiunilor politice prin lentila cinematografică

Asculta acest articol Asculta acest articol

Festivalul de Film de la Berlin 2024 , cunoscut ca Berlinale, își deschide ediția actuală cu o notă de profunzime artistică și relevanță politică, prezentând “Small Things Like These“, o adaptare a romanului lui Claire Keegan. Acest film, plasat în Irlanda anilor ’80, nu doar că subliniază angajamentul festivalului față de explorarea subiectelor cu greutate, dar și poziționează Berlinale ca un forum unde arta întâlnește dinamica politică contemporană.

Berlinale a fost întotdeauna apreciat ca fiind cel mai politic dintre festivalurile de film, un loc unde arta cinematografică se împletește cu teme globale stringente. Într-o eră în care scenele politice se schimbă rapid, acest festival rămâne un punct de referință pentru cinefili și critici, demonstrând că cinematografia poate fi un vehicul puternic pentru discursul social.

Controversele politice care învăluie ediția curentă, de la discuțiile privind participarea partidelor politice la eveniment, până la potențialele proteste, evidențiază complexitatea relației dintre artă și politică. Această tensiune reflectă nu doar temele abordate de filmele prezentate, dar și realitățile cu care societatea se confruntă în afara sălilor de cinema.

Sub conducerea sa actuală, Berlinale își propune să se redefinească și să își consolideze poziția pe scena internațională, însă se confruntă cu provocări structurale semnificative. Cu toate acestea, anunțul unei noi direcții pentru festival sugerează o deschidere către revitalizare și inovație.

Programul festivalului reflectă o gamă largă de crize globale, de la absența producțiilor din anumite regiuni, până la prezentarea unor lucrări care comentează conflictele contemporane. Această selecție demonstrează capacitatea Berlinale de a fi relevant și angajat în discuțiile curente, chiar dacă se confruntă cu limitările impuse de contextul internațional.

În ciuda speranțelor de reînnoire, festivalul continuă să se lupte cu probleme precum data desfășurării și lipsa unei locații permanente, aspecte care influențează capacitatea sa de a atrage premierele mari. Această situație subliniază necesitatea unei reflecții continue asupra rolului și formei festivalului în peisajul cinematografic global.

Filmul de deschidere, “Small Things Like These”, oferă o fereastră către complexitatea tematică și emoțională pe care Berlinale o valorizează, încurajând publicul să exploreze nu doar narativele individuale, dar și contextele mai largi în care acestea se înscriu.

Berlinale rămâne un eveniment esențial pentru cinefili, oferind nu doar divertisment, ci și oportunități de reflecție asupra lumii înconjurătoare. Prin programul său divers și prin angajamentul față de temele de actualitate, festivalul demonstrează rolul indispensabil al cinematografiei în înțelegerea și navigarea complexității realității noastre.

Cele 20 de titluri care concurează pentru Ursul de Aur din acest an sunt eclectice și includ mai multe proiecte cu vedete, alături de câteva favorite ale cinematografiei de artă.

Lista filmelor de la Ursul de Aur 2024

Another End

Regizorul italian Piero Messina (The Wait) a adunat o distribuție de zile mari pentru noul său film, în care Gael García Bernal joacă rolul unui bărbat a cărui soție moare, iar Renate Reinsve din ”The Worst Person in the World” este femeia care îi închiriază corpul.

Black Tea

Filmul lui Abderrahmane Sissako o urmărește pe Aya, o femeie din Coasta de Fildeș care spune “nu” în ziua nunții sale. Ea decide să emigreze în China, unde se îndrăgostește de Cai, proprietarul unui butic de ceai.

La Cocina

Noul film al regizorului mexican Alonso Ruizpalacios (A Cop Movie), La Cocina, este prezentat ca o poveste de dragoste care se petrece în bucătăria unui restaurant din Manhattan, The Grill. Rooni Mara interpretează rolul unei chelnerițe americane pe nume Julia, care se încurcăcu principalul suspect al unui furt din restaurant, un bucătar mexican fără acte pe nume Pedro (Raúl Briones).

A Different Man

Actorul aspirant Edward se supune unei intervenții chirurgicale radicale pentru a-și transforma drastic înfățișarea. Dar noul său chip de vis se transformă rapid într-un coșmar atunci când pierde rolul pentru care s-a născut.

The Empire

Absurdul francez Bruno Dumont (Slack Bay, Jeannette) a creat ceea ce pare a fi un OVNI SF trăsnit. Plasat într-un sat de pescari din nordul Franței, The Empire relatează cum se naște un copil atât de unic încât declanșează un război secret între extratereștrii.

My Favourite Cake

Un titlu important în competiție în acest an este My Favourite Cake (Tortul meu preferat), al regizoarelor iraniene Maryam Moghaddam și Behtash Sanaeeha. My Favourite Cake vorbește despre o femeie singuratică în vârstă de 70 de ani care decide să se rupă de rutina ei solitară și să-și revitalizeze viața amoroasă, într-o țară în care drepturile femeilor sunt puternic restricționate.

Small Things Like These

Filmul de deschidere din acest an este regizat de Tim Mielants de la Peaky Blinders și se bazează pe cartea din 2021 a autoarei irlandeze Claire Keegan. Amplasat în Irlanda anilor 1980, filmul îl vede pe Cillian Murphy în rolul unui tată devotat care descoperă adevăruri tulburătoare despre Magdalene Laundries, azilurile îngrozitoare conduse de instituții romano-catolice despre care se spune că adăpostesc “femei decăzute”. Din distribuție fac parte Ciaran Hinds și Emily Watson.

The Devil’s Bath

Plasat în Austria la mijlocul anilor 1700, filmul prezintă o tânără femeie care își pune întrebări cu privire la locul ei în viața soțului ei. În notele de presă se precizează că “un act șocant pare să fie singura ei cale de ieșire”.

A Traveler’s Needs

Nu ar fi o Berlinală fără un alt film de Hong Sangsoo… Prolificul regizor sud-coreean a fost premiat trei ani la rând – filmul său din 2020, The Woman Who Ran, a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor;

Introduction, din 2021, a obținut Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu; iar The Novelist’s Film, din 2022, a primit Marele Premiu al Juriului Ursul de Argint.

A Traveler’s Needs o are în rolul Isabelle Huppert, o profesoară de franceză care acceptă ca elevi doi copii coreeni.

Pe lângă membrii juriului internațional, pe covorul roșu sunt așteptați juriul Encounters, juriul premiului GWFF pentru cel mai bun film de debut, juriul premiului Berlinale Documentary Award, precum și juriul Gene…