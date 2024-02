Cătălin Chirilă și Ancuţa Bodnar au fost desemnați cei mai buni sportivi români ai anului 2023

Asculta acest articol Asculta acest articol

În cadrul acestei sărbători a sportului românesc au fost 19 distincții pentru cei mai buni și mai valoroși performeri ai anului trecut.

Cei mai buni sportivi ai anului 2023, la masculin și feminin, au fost desemnați canoistul Cătălin Chirilă şi canotoarea Ancuţa Bodnar în timp ce Simonei Radiș, campioana mondială și europeană la canotaj, i-a fost acordat trofeul de excelență pentru cea mai bună performanță. În cadrul acestei festivități, președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat că 2024 fiind an olimpic, are așteptări foarte mari de la sportivii români.

„Nu pot să am aşteptări decât la superlativ în 2024, pentru că România este plină de talent care trebuie susţinut, cultivat, încurajat. Şi aşteptăm finalele de la Jocurile Olimpice”, a spus Lipă la Ateneul Român. Ea a mai spus că a ales intenţionat data Gala Sportului Românesc pentru 14 februarie, pentru că iubirea pentru sport este nemărginită.

Vă prezentăm mai jos lista sportivilor laureați ai anului 2024

Sportivul anului – Cătălin Chirilă, canoe (aur şi argint la Mondiale, argint la Europene)

Sportiva anului – Ancuţa Bodnar, canotaj (campioană europeană şi mondială la dublu vâsle)

Antrenorul anului – Antonio Colamonici, canotaj

Antrenoarea anului – Camelia Voinea, gimnastică

Sportivul anului în sport paralimpic – Alexandru Bologa, judo

Sportiva anului în sport paralimpic – Gabriela Constantin, paratenis

Special Olympics – Ionuţ Păunescu (gimnastică)

Echipa anului – masculin sporturi de echipă – Echipa naţională de fotbal (calificare la Campionatul European)

Echipa anului – feminin sporturi de echipă – Echipa de tenis de masă a României (medalie de aur la Jocurile Europene)

Echipa anului – masculin sporturi individuale – Barca de 8+1 canotaj (Mihăiţă Ţigănescu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu, Florin Lehaci şi Adrian Munteanu), medalie cu argint la Campionatele Europene. La Mondialele de la Belgrad, echipajul de 8+1 masculin s-a clasat pe locul 4, terminând cursa finală la distanţă de sub 1 secundă de locul 3

Echipa anului – feminin sporturi individuale – Barca de 8+1 canotaj (Ioana Vrînceanu, Roxana Anghel, Mădălina Bereş, Maria Tivodariu, Amalia Bereş, Magdalena Rusu, Adriana Adam, Iuliana Buhuş şi Ştefania Petreanu).

A câştigat aurul anul trecut la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Belgrad.

Speranţele sportului românesc feminin – Elena Zaharia, tenis de masă

Speranţele sportului românesc masculin – Radu Niţu, scrimă

Echipa anului – competiţii mixte – Ioana Bîrsan şi Lucian Popa, culturism

Speranţele sportului echipe – Norbert şi Francesca Maior, automobilism

Cel mai bun administrator în sport – Adela Alexe, Complexul Naţional Snagov

Evenimentul anului în sport / Cea mai bună organizare a unei competiţii internaţionale în România – Campionatul European de Înot în bazin scurt, pentru seniori, de la Otopeni

Preşedintele de federaţie al anului – Elisabeta Lipă, canotaj

Trofeul de excelenţă – Simona Radiş, canotaj – dublă camioană europeană şi campioană mondială

Premiul special al Agenţiei Naţionale pentru Sport / Legenda sportului – Mircea Lucescu

Istvan Kovacs a fost prezent la Gala Sportului Românesc

Pe scena Ateneului Român la Gala Sportului Românesc a fost prezent și careianul Istvan Kovacs. Prezența arbitrului din Carei la acest eveniment se datorează faptului că el a fost desemnat cel mai bun arbitru de fotbal din România în anul 2023. Istvan Kovacs a fost însoțit la acest eveniment de iubita sa, modelul Denisa Fazekas. Cei doi au atras privirile tuturor prin ținuta lor elegantă. ”Mă simt onorat și sunt bucuros în același timp pentru votul primit. Înseamnă că munca mea, rezultatele obținute în 2023 au fost apreciate. Le mulțumesc pe această cale și le doresc tuturor cititorilor numai bine” ne-a declarat Istvan Kovacs în urmă cu ceva vreme când l-am felicitat pentru desemnarea lui drept arbitrul numărul 1 din România.