Cătălina Pană: Înainte de toate, femeia a fost muza primordială

1. Pentru început, aș dori să le spui cititorilor noștri cine este Cătălina Pană? Care a fost momentul care ți-a declanșat pasiunea pentru scris? Care este principala ta sursă de inspirație?

Cătălina Pană este femeia care încă nu și-a pierdut încrederea în umanitate. Știu cum suna asta și știu ce simt cei ce citesc aceste rânduri, dar încă mai există o scânteie de speranță. Da, o sunt optimistă incurabilă, cred cu putere în cuvântul scris, iar întreaga mea existență s-a învârtit în jurul cuvintelor. Sunt fost gazetar, absolventă de Jurnalism, angajată în prezent într-o corporație, în domeniul comunicării de Marketing, scriitor cu un sfert de normă și parte din frumoasa echipă a Editurii Petale Scrise.

În scoală am cochetat cu scrisul, sub îndrumarea unor profesori minunați, amintindu-l în mod special pe fostul meu diriginte, scriitorul Dan Mucenic, și am publicat poezie și proză scurtă în diverse publicații locale. În perioada mea de pribegie pe meleagurile Austriei, am început să scriu pe blog, mânată de dorul de limba română, iar când m-am întors acasă, mi-am jurat că voi scrie măcar o carte despre viața mea acolo, care nu a fost una lipsită de greutăți. Crede-mă, pe niciunde nu circulă câinii cu covrigi în coadă. Cartea pe care mi-am promis să o scriu s-a materializat abia în 2020 – am profitat practic de timpul liber din pandemie -, iar în iulie 2021 a apărut romanul meu de debut, Dama de pică, o poveste cvasi-biografică, îmbinând propria poveste cu un strop de ficțiune.

Mă inspir mereu din realitate, poate de aceea cred că nu am stofă de autor fantasy. Merg pe stradă, iar mintea mea concepe diverse scenarii, atribuindu-le trecătorilor, transformându-i în actori ai imaginației mele. Fiecare din romanele mele conține o frântură de realitate, personajele fiind construite într-un mod vivant, poveștile lor apropiindu-se în acest mod mult mai ușor de inimile cititorilor.

2. Cum reușești să gestionezi provocările și blocajele creative în procesul de scriere? Ai un anumit ritual sau mediu care te ajută să te concentrezi în timpul scrisului?

Cuvintele nu pot fi forțate pe hârtie. Dacă nu mă simt inspirată, nu scriu. Atât de simplu. De regulă, muza mea suferă de perioade de „constipație literară”, dar ele nu durează mult. Blocajul se întâmplă de cele mai multe ori din cauza oboselii. E greu să jonglezi cu un job full-time, o familie și un hobby atât de înfometat după timp așa cum este scrisul. Uneori obosesc. Știe toată lumea că nu poți folosi un telefon fără baterie, așa că îmi acord timp, îmi încarc bateriile, citind, călătorind, rupându-mă din mediul care mi-a produs stresul. Se întâmplă uneori să nu fiu inspirată în scrierea unei povești, de aceea obișnuiesc să scriu la mai multe cărți concomitent. Acum am în lucru nu mai puțin de cinci.

Apoi trebuie să am liniște deplină. Scriu de obicei seara târziu, chiar noaptea, iar vara mă bucur de aer liber și cântec de greieri în foișorul din curte. Iubesc natura, mirosul de iarbă proaspăt cosită, parfumul de lavandă, murmurul vântului printre copaci, cântecele nupțiale ale brotacilor. Ce poate fi mai reconfortant decât mângâierea discretă a naturii? De acolo îmi trag pacea și inspirația.

3. Cum vezi tu evoluția rolului femeilor în literatură în decursul timpului? Consideri că impactul acestora este unul semnificativ pentru societatea actuală?

Ca să încep răspunsul cu o glumă, cred că cei mai prolifici scriitori ai lumii au fost căsătoriți cu femei guralive. Așa că, fără să vrea, femeia a avut un rol crucial încă de la începuturile cuvântului scris. Înainte de toate, femeia a fost muza primordială. Ca să îl citez pe Shakespeare: „Slăbiciune, numele tău este femeie!”.

Iar când femeile au început să scrie, literatura a cunoscut, în sfârșit emoția feminină, empatia, fervoarea și întorsăturile de situație iscate din nimic. Mai întâi, pentru femei, scrisul a reprezentat libertate în vremuri de opresiune, alinare în timpuri dureroase, singura modalitate de exprimare a celor care, mulți ani, nu au avut o voce. Unele lucruri nu s-au schimbat, multe din cărțile scrise de femei azi prezentând puterea sexului slab în situații extreme și aducând la lumină povești de viață impresionante. Ce ar fi literatura de azi fără scriitoare ca Jane Austen, Agatha Christie, Simone de Beauvoir, Rodica Ojog-Brașoveanu ori Sofia Nădejde? Astăzi, cele mai multe cărți sunt scrise de femei căci, iată, odată prinzând gustul condeiului, acestea nu s-au mai oprit, alimentând imaginația cititorilor, aducând mângâiere, romantism, mister, senzualitate.

4. Cum abordezi echilibrul între viața personală și cea profesională în calitate de autor? Ai întâmpinat momente când ți-ai dorit să renunți?

E greu să oprești un bolovan odată ce a pornit-o la vale, dar fac pauze, uneori plănuite, alteori forțate de împrejurări. Eu scriu din nevoie, așa că, dacă nu lucrez la un roman, mereu voi avea un cuvânt de scris pe paginile de social media sau pe blog, dar din scris nu mă opresc. Sunt o persoană organizată, reușind să îndes douăzeci de ore în doisprezece. Uneori fac de mâncare în timpul conferințelor de la job, fac teme cu fie-mea în pauza de masă, toate astea doar pentru a câștiga câteva ore seara, pe care le dedic pasiunii mele. Am în jurul meu persoane care mă iubesc și mă sprijină, oameni datorită cărora pot merge mai departe. Uneori mă simt cu adevărat norocoasă, mai ceva decât dacă aș fi câștigat la LOTO. Fiica mea e mândră că mami a ei e scriitoare, și chiar a început să pună pe hârtie propriile povești scurte. Soțul meu este primul care îmi citește cărțile, de fapt le ascultă, pentru că eu citesc cu voce tare tot ce scriu și mă consult cu el în anumite privințe, mai ales când vine vorba de perspectiva masculină în diverse ipostaze. La fiecare dintre cele patru romane deja publicate i-am cerut ajutorul, iar el a fost acolo pentru mine, pregătit cu un sfat sau o observație. Ne mai și contrazicem, pentru că activitatea literară îmi mănâncă uneori mai mult timp decât plănuiesc. Totul ține de viața pe care ne-am creat-o împreună, de iubirea și respectul care ne leagă, de personalitate și rezistența la stres. Sunt alții care nu ar putea trăi în papucii mei nici măcar o zi, dar ăsta nu e neapărat un lucru bun. Cert este că, dacă vrei cu adevărat, nimic nu-ți poate sta în cale și niciun obstacol nu e de neînvins. Apa trece, pietrele rămân, iar eu sunt un bolovan de 90 de kilograme.

5. Care sunt autoarele care te inspiră și pe care le admiri? Ce sfaturi ai pentru tinerele femei care doresc să pornească pe drumul acesta, a sentimentelor așternute pe hârtie?

Crede-mă, dacă m-aș pune să fac o listă, nu mi-ar ajunge spațiul în acest ziar. Toate autoarele mă inspiră, mai vechi sau mai noi, din fiecare poveste ai câte ceva de învățat. Oricine are curajul de a scrie o carte, de a o rupe practic din sufletul lor, și de a o pune în brațele cititorilor, merită apreciere, dar, în primul rând, admir autoarele noastre contemporane, care se luptă pe piața și așa destul de slabă din România cu puzderia de traduceri ale autorilor străini mai mult sau mai puțin cunoscuți. Mereu va exista o comparație, de multe ori injustă, căci nu luptăm cu aceleași arme, nu avem același buget de promovare, nu avem agenți literari care să lupte pentru noi. Am observat chiar și edituri care lucrează în detrimentul propriilor autori, iar asta știrbește din avânt chiar și celor mai talentați dintre noi.

Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, sunt de părere că fiecare trebuie să aibă drumul său. E important nu să pășim în urma altora, ci să nu călcăm în propriile urme, căci asta ar însemna să ne întoarcem de unde am plecat, învârtindu-ne într-un cerc, de cele mai multe ori vicios. Eu am învățat să disec feedbackul pe care l-am primit referitor la cărțile mele și să le îmbunătățesc astfel pe următoarele. Important e să nu te oprești din scris și să menții un dialog onest cu cititorii. Până la urmă ei sunt cei ce ne sprijină visul, cumpărând și recomandând poveștile scrise de noi.

