Asculta acest articol Asculta acest articol

Sony a dezvăluit lineup-ul de jocuri pe care membrii PlayStation Plus le pot adăuga în biblioteca lor în luna iunie. Pentru prima dată, jucătorii vor avea acces la titluri pentru PS VR2 prin planul Premium.

Ce poți juca, în iunie, pe PlayStation Plus

Începând cu 4 iunie, adică astăzi, abonații la toate nivelurile vor putea revendica jocurile SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, Streets of Rage 4 și jocul de wrestling AEW Fight Forever și vor avea acces la ele atât timp cât abonamentul PS Plus rămâne activ.

De asemenea, cei care au un plan Premium și un headset PS VR2 vor putea juca Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes și The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 fără costuri suplimentare începând cu 6 iunie. Membrii Premium vor putea, de asemenea, să se bucure de jocurile pentru PS2 Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars și Sly Cooper and the Thievius Raccoonus începând cu 11 iunie.

În plus, Sony va adăuga treptat mai multe oferte în catalogul PS Plus pentru membrii Extra și Premium, pe parcursul următoarelor săptămâni. Dredge, unul dintre cele mai remarcabile jocuri indie de anul trecut, se va alătura lineup-ului pe 29 mai. Lego Marvel Super Heroes 2 (31 mai), Cricket 24 (5 iunie) și Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (7 iunie) vor fi, de asemenea, disponibile. Mai multe adăugiri în Catalogul de Jocuri vor fi anunțate în curând.

Ce pregătește interesant Sony

În același timp, vânzarea Sony’s Days of Play va începe pe 29 mai și va dura două săptămâni. Aceasta va include reduceri la PlayStation 5 și PS VR2 (cu un an de Netflix Premium inclus pentru membrii PS Plus care achiziționează oricare dintre ele), economii la planurile PS Plus pentru noii veniți și o mulțime de oferte la jocurile digitale, inclusiv vânzări fulger de 24 de ore.

De asemenea, un aspect interesant de remarcat este că Sony a anunțat toate acestea într-o dimineață de marți. În mod normal, dezvăluie adăugirile PS Plus miercurea. Acest lucru ar putea însemna că Sony are mai multe anunțuri PlayStation pregătite pentru această săptămână, cum ar fi detalii despre un showcase mult așteptat.