Ce rol are psihologul în instituțiile de învățământ

Asculta acest articol Asculta acest articol

De ce este acest lucru atât de important? Pentru că elevul poate fi ajutat, prin consiliere, să găsească soluția la rezolvarea problemei sale, fie că vorbim de problemă de învățare, comunicare, adaptare sau probleme de comportament.

Menținerea legăturii dintre cadre didactice, elev și părinți

În cadrul instituției de învățământ, psihologul e cel care poate menține permanent legătura dintre cadre didactice, elevi și părinți, e cel care poate descoperi eventuale probleme de comunicare dintre aceștia și poate propune unele soluții, tocmai datorită pregătirii ce o are în domeniu. Am putea spune, că la final de an 2018, să soliciți ajutorul unui psiholog școlar nu mai e ceva considerat ieșit din comun, iar asta o susțin mulți părinți, mai ales părinți de adolescenți care au trecut prin cabinetul specialistului. În orice mediu școlar e esențială prezența psihologului ce joacă rolul de consilier. El poate deveni un confident de încredere.

Depășirea frământărilor

De regulă, copiii îi cer sprijinul atunci când au o problemă cu alt coleg, cu un profesor, când simt nevoia să discute cu cineva care să nu îi judece. Consilierul școlar trebuie să păstreze confidențialitatea, să nu divulge cele spuse de copil, să îl ajute pe acesta să depășească frământările ce nu îi dau pace.

Exprimarea emoțiilor

Ce se întâmplă de fapt cu copilul care cere ajutorul consilierului școlar? Își descarcă sufletul, vorbește deschis cu un adult și încearcă să găsească alături de acesta soluții la rezolvarea problemelor sale. Copilul scapă și de o eventuală timiditate, își poate exprima emoțiile, le recunoaște, învață să le gestioneze. Sunt chestiuni care mai apoi, în viață, când va deveni adult, îi vor fi de mare folos, vor contribui la procesul său de dezvoltare personală.