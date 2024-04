Ceapa verde are un puternic efect detoxifiant

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ar trebui să o consumi de fiecare dată când ai ocazia, deoarece conţine multă vitamina C, este bogată în potasiu, calciu, sulf şi fibre alimentare.

Este recomandat să mănânci fără limite ceapă verde, să o adaugi generos în salate, în mâncăruri şi ciorbe, pentru că mineralele îşi păstrează toate proprietăţile şi dacă este fiartă.

Ceapa verde este ideală pentru cei care îndură afecţiuni dermatologice, ca urmare a efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf din ceapă. Sulful este cel care face din ceapă unul din alimentele neplăcute (miros, halenă).

Ceapa, atât cea verde cât şi cea uscată, este recunoascut[ pentru proprietăţile purificatoare, stimulând, în acelaşi timp, şi procesele de regenerare ale organismului. Spre deosebire de cea uscată, la ceapă verde, aceste proprietăţi sunt mult mai pronunţate. Puţini ştiu, dar ceapa verde combate eficient acneea prin efectul diuretitic şi depurativ, ajutând la curăţarea tenului din interior.

Reglează activitatea renală

Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, ceapa verde reglează glicemia şi este recomandată diabeticilor în cure de lungă durat[. Despre ceapa verde se mai poate spune că reglează eficient activitatea renală mai ales dacă este asociată cu un consum mare de lichide.

Are un puternic efect antibacterian, detoxifiant, expectorant, astfel că prevenire şi tratează bolile respiratorii. În plus are şi proprietăţi anticoagulante împiedicând formarea trombozelor şi scade nivelului colesterolului şi al trigliceridelor, prevenind în acest fel bolile cardiovasculare. Combinată cu o cură de urzici, cura de ceapă te poate pune pe picioare şi poate vindeca rapid astenia de primăvară. Pe lista cu beneficii se numără şi efectul anticancerigen foarte puternic, datorat produşilor sulfura\i din compoziţie. Consumul regulat de ceapă scade riscul apariţiei cancerului de prostată la bărbaţi, cu mult peste 50% şi este un adevărat antidot pentru fumători.