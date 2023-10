Cele mai mici apartamente din lume

Asculta acest articol Asculta acest articol

În ultimul secol, oamenii au migrat masiv înspre mediul urban, iar orașele au devenit neîncăpătoare. Deși s-au dezvoltat mult pe verticală, spațiile de locuit devin tot mai greu de găsit și tot mai mici.

Cel mai mic apartament din lume are 0,37 metri pătrați și se află la Hong Kong

Aparent, Hong Kong-ul nu se joacă atunci când vine vorbe despre minimul acceptabil al unui spațiu de locuit, având în vedere că acest apartament este mai mic decât o celulă de mărime medie dintr-o închisoare. Evident, orice e mai bun decât a locui în cușcă, însă acest termen de „mai bun” nu are o prea mare însemnătate aici. Chiria acestui spațiu costă 384 de dolari pe lună, iar suprafața este comparabilă cu cea a unei băi dintr-un apartament confort II, la noi. Dar să privim partea bună< aceste apartamente vin cu internet whireless, aer condiționat și o fereastră. Holurile clădirii ce conduc la aceste apartamente sunt și ele foarte înguste, iar camerele sunt suficiente pentru a pune un pat.

Londra, apartament de 5,5 metri pătrați S-ar putea crede că această clasificare începe să arate mai bine. Acest apartament construit în 1987 a fost inițial o debara. Acest apartament este scos la vânzare cu prețul de 313 mii de dolari. Și ca să te convingi că merită, iată de ce amenajări dispune< o mică bucătărie, un duș folosit și pe post de WC și o canapea ce se transformă în pat. Fostul proprietar spunea< „Puteam să mă spăl, să răspund la ușă, să-mi torn o cafea și să merg la toaletă, toate în același timp”. Manhattan-ul are un apartament de 7,3 metri pătrați

Acest apartament arată mai degrabă ca holul de la intrare dintr-o casă obișnuită. Dar nu e cel mai rău. Îți oferă posibilitatea de a locui în Manhattan, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, iar chiria este 800 de dolari pe lună. Apartamentul nu are bucătărie și nici apă. În schimb, cel care locuiește aici împarte baia cu alte două apartamente. Dar ai un frigider și o mulțime de rafturi pe care poți pune un cuptor cu microunde, farfurii, tacâmuri și chiar o imprimantă, iar canapeaua se transformă în pat.

Paris, 8 metri pătrați

Ai putea privi acest apartament drept locul ideal în care să lucrezi. Proprietatea a fost camera unei foste menajere și a fost transformată în apartament de către designerii unei firme de arhitectură, Kitoko Studios. În trecut, acest apartament și altele ca el, au fost probabil depozite. Fiind renovat de arhitecți profesioniști, ideea din spatele acestei proprietăți s-a transformat în minimalism și simplicitate elegantă. Principala caracteristică a acestei camere este reprezentată de dulapuri care scot la iveală un șifonier și o masă pliantă. Există și o mică baie, dar și o bucătărie alături de geam. Acest gen de apartament este poziționat la mansardă, ceea ce oferă acces pe acoperiș, terasa fiind adesea mai mare decât încăperea propriu zisă. Polonia are ;i ea un apartament 13 metri pătrați

Acest apartament este cât o sufragerie clasică de apartament. Însă este atât de drăguț și eficient încât cred că mulți vor să locuiască în el. Proprietarul este cel care s-a ocupat și de designul interior< „Apartamentele extrem de mici sunt minunate pentru persoanele minimaliste, care doresc să se bucure de viața orașului”. Apartamentul oferă aproape tot ce-ți poți dori, mai puțin spațiu. Patul este așezat deasupra unui dulap care este de fapt camera de baie. Singurul lucru ciudat este că toaleta și dușul sunt 2 în 1. Există și o mică chiuvetă ce formează bucătăria și chiar și o mașină de spălat. Spațiul este completat cu o bicicletă depozitată pe peretele de sus ce servește atât ca element decorativ, cât și ca mijloc de transport pentru oraș.