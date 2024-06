Cele mai spectaculoase fântâni arteziene din lume

Asculta acest articol Asculta acest articol

Apa a fost dintotdeauna un element crucial în viețile noastre. Fără ea pur și simplu nu putem exista. Însă nu toată lumea are norocul de a locui în apropierea mării, a unui râu sau a unui lac, astfel că oamenii au creat alte modalități de a aduce apa mai aproape de ei, una dintre ele fiind fântânile. În trecut, acestea erau pur funcționale, conectate la izvoare sau apeducte și folosite pentru a furniza apă potabilă sau apă menajeră pentru locuitorii orașelor și a satelor. Până spre finalul secolului al XIX -lea, majoritatea fântânilor foloseau gravitația pentru a putea funcționa și aveau nevoie de o sursă de apă aflată la o înălțime mai mare decât fântâna propriu-zisă, cum ar fi un rezervor sau un apeduct.

Primele fântâni arteziene din lume au apărut în Orient apoi în Europa, Grecia și Roma antică. Acestea erau construite în apropierea palatelor, în mijlocul grădinilor pentru a le înfrumuseța, dar și pentru a răcori aerul în sezonul cald. De-a lungul timpului, omul a dezvoltat ideea de fântână arteziană, adăugându-i noi elemente cum ar fi lumina, muzica și sculpturi deosebite. Arhitecții au început să se întreacă în decorațiuni speciale, în proiecte spectaculoase ce bucură privirile trecătorilor. Multe dintre fântânile arteziene din lume au ajuns obiective turistice și sunt vizitate de mii de turiști. Unele ies în evidență prin jocul de lumini, culori și apă, altele prin modul în care apa „dansează” pe diferite coloane sonore. :i chiar dacă nu ne oferă sursa tinereții ca în fabule, ele aduc zâmbete pe fețele tuturor celor care le admiră frumusețea.

Fântâna Trevi din Roma este considerată cea mai frumoasă construcție de acest fel din lume, dar și cea mai mare fântână realizată în stil baroc, având 26 de metri lățime și 20 de metri înălțime. Întreaga sculptură decorativă din secolul al XVIII-lea este dominată de imaginea lui Neptun, zeul mării, care se află într-un car de luptă ce are forma unei scoici, tras de doi cai de mare mânați de tritoni uriași. În spate se află statuile Abundenței, Sănătății și ale celor patru anotimpuri. Fântâna datează din timpul Papei Clement al XII-lea și mare parte din popularitatea mondială de care s-a bucurat de-a lungul timpului se datorează unei legende care spune că oricine aruncă o monedă în fântână se va întoarce la Roma.

Aflate pe domeniul Palatului Versailles, fântânile arteziene constituie una dintre cele mai frumoase atracții turistice care combină arta clasică cu tehnologia modernă. Spectacolele fântânilor au fost inaugurate în 1666, ca urmare a ambițiilor regelui Ludovic al XIV-lea. „Les Grandes Eaux” oferă un spectacol impresionant publicului care se plimbă prin grădinile palatului. Turiștii pot admira spectacolul deosebit de apă însoțit de lumini în axordurile unor melodii atât în timpul zilei, cât și seara. Cele mai impresionante sunt Fântâna Neptun, cu 44 de jeturi, care îl înfățișează pe zeul mării înconjurat de dragoni de mare și de cupidoni, și Fântâna Apollo, care îl înfățișează pe Apollo ieșind din apă într-o caleașcă trasă de patru cai.

Palatul Peterhof este adesea supranumit Versailles-ul Rusiei, mai ales că a fost inspirat din acesta, de la clădiri până la fântânile elaborate. Ansamblul cunoscut sub numele de Marea Cascadă este format din 64 de fântâni opulente și peste 200 de sculpturi. De când a fost construit, în 1725, de către Petru cel Mare, acest palat a fost casa țarilor ruși. În mod surprinzător, în nicio fântână de la Palatul Peterhof, nici măcar în celebra Samson și Leul, nu sunt folosite pompe, jeturile de apă fiind obținute doar prin varierea presiunilor apei.

Spectacolul oferit de fântâna Bellagio a hotelului cu același nume din Las Vegas este unul complex, care combină jocurile de apă cu muzică și diverse lumini. Fântâna muzicală realizată în 1998 se întinde pe o suprafață de 3 hectare și are o rețea de conducte cu 1200 de duze. Reprezentațiile sunt la fiecare 30 de minute după ora prânzului și la fiecare 15 minute între ora 8 seara și miezul nopții. Printre melodiile pe care fântâna dansează se numără “Fly Me To The Moon” (Frank Sinatra), “Time to Say Goodbye” (Sarah Brightman și Andrea Bocelli) and “My Heart Will Go On” (Céline Dion).

Mult mai colorată decât impresionanta Bellagio este Fântâna magică de la Montjuic din Barcelona. A fost construită în 1929 de peste 3.000 de muncitori conduși de designerul Carles Buigas, cu ocazia Marii Expoziții Universale. Situată idilic între Piața Spaniolă și Palatul Național, fântâna este o explozie de lumină, culoare și apă. Fântâna poate produce un spectacol care combină culoarea, lumina și mișcările apei pe un acompaniament muzical în fiecare joi și duminică în lunile de vară și în fiecare vineri și sâmbătă în lunile de iarnă.

Compania californiană care a realizat impresionanta fântână din Dubai o descrie ca fiind “o performanță de lumină, sunet și sculptură lichidă”. Fântâna, situată lângă cea mai înaltă clădire din lume, a fost inaugurată în 2009, în lacul artificial Burj Khalifa. Are 275 metri lungime, apa este aruncată până la înălțimea de 152,4 metri și este iluminată de 6600 de becuri și 25 de proiectoare colorate vizibile de la o depărtare de 32 de kilometri. Dubai Fountain este cunoscută ca cea mai mare fântână dansatoare din lume. Repertoriul acesteia include muzică arabă, clasică și internațională.

Fântâna Moonlight Rainbow din Seul este deținătoarea unui record mai special< este cea mai lungă fântână de pe un pod din lume. Lungimea ei totală este de 1140 de metri, are 10.000 de leduri și 38 pompe ce trag apa din râu, o reciclează și o refolosesc la fântânile arteziene montate pe lateralele podului. Cele 38 de pompe instalate împreună cu cele 380 de duze existente pe ambele părți aruncă 190 de tone de apă pe minut. Aceste două elemente creează un adevărat spectacol de lumină și culoare, totul pe un fundal muzical de excepție.

Fântânile Plutitoare din Osaka arată ca și cum ar fi suspendate în neant și curg invers, dar ele sunt susținute de un stâlp central aproape invizibil prin care trec atât țevile, cât și cablurile necesare pentru iluminarea de la înălțime a jeturilor de apă. Această realizare deosebită a fost proiectată în cadrul Expoziției Mondiale de la Osaka, unul din multele momente în care Japonia a putut să-și arate valoarea în materie de inovații tehnologice.

Numită cea mai mare fântână din lume de Guinness World Records în 1998, Fountain of Wealth sau Fântâna Bogăției se află în fața Suntec City Mall din Singapore. Realizată din bronz, fântâna constă dintr-un inel circular, cu o circumferință de 66 de metri, sprijinit pe patru coloane mari înclinate. Fântâna ocupă 1.683 m și are o înălțime de 13,8 metri, iar jetul de apă ajunge până la 30 de metri înălțime. Cercul de bronz aflat deasupra ei este inspirat din Hindu Mandala, care înseamnă univers, și este o reprezentare simbolică a unicității spiritului și a unității. În plus, simbolizează egalitatea și armonia între toate rasele și religiile locuitorilor din Singapore.

China este renumită pentru fântânile sale arteziene gigantice, iar cea mai mare și mai impresionantă fântână muzicală din Asia este Fântâna Pagodei Marii Gâște Sălbatice. Aceasta se întinde pe 16,8 hectare și are peste 2000 de jeturi diferite de apă care se mișcă grațios în ritmul muzicii, dar și spoturi colorate care creează un spectacol nocturn impresionant.

Maiestuoasa Jet d’Eau este situată pe malul lacului Geneva, reprezentând totodată simbolul orașului elvețian și principalul punct de atracție. Din anul 1891 și până astăzi, jetul puternic de apă se ridică la o înălțime de circa 140 de metri. Acest faimos reper a început inițial ca o supapă de siguranță pentru reducerea excesului de presiune care s-ar fi acumulat datorită rețelei de energie hidraulică a orașului. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, presiunea în exces era eliberată cu ajutorul unei supape care a devenit ulterior prima fântână arteziană din Geneva. Văzând cât de populară a devenit, autoritățile au decis să o mute în locația actuală în 1891,unicul său scop fiind din acel an doar atragerea turiștilor. Astăzi, fântâna funcționează pe tot parcursul anului, iar seara este iluminată cu ajutorul unor instalații bazate pe energia solară captată peste zi.

Moderna fântână Stravinsky din Paris a fost construită în 1983 într-un stil fantezist, ca parte a unui proiect municipal și are 16 sculpturi mobile menite să reprezinte compozițiile lui Igor Stravinsky. Doi artiști au contribuit la realizarea sculpturilor, unele de culoare neagră (Jean Tinguely) și celelalte în culori puternice (Niki de Saint Phalle).

Charybdis este o fântână „vârtej” creată de William Pye în nordul Angliei, pentru Seaham Hotel and Spa. Artistul englez s-a inspirat din mitologia grecească atunci când a proiectat fântâna. Legenda spune că Charybdis era o sirenă superbă care l-a mâniat pe Zeus atât de tare încât acesta a pedepsit-o transformand-o într-un vortex. Apa fântânii este încastrată într-un cilindru de plastic transparent și se ridică sub formă de vârtej la fiecare 15 minute, oferind privitorului sentimentul de apă cu o viață proprie. Fântâna Charybdis este cea mai mare fântână – vortex din lume.

