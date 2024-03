Cine îi ajută pe cerşetorii tineri, unii drogaţi, să-şi găsească un loc de muncă?

Asculta acest articol Asculta acest articol

“Este revoltător faptul că, în diverse domenii ale activităţilor economice este o lipsă acută de forţă de muncă, în vreme ce tineri care par sănătoşi fizic, poate au probleme de comportament, sau de abordare a modalităţilor de a-şi câştiga traiul şi prefer să stea cu mâna întinsă – cerşesc.

Unii pot fi văzuţi cu mâna întinsă, în zona aşa numită centrală a Sătmarului, iar alţii preferă să ajungă spre cartiere, ca exemplu în cartierele Micro 15 şi Micro 16, pentru a îndupleca semenii ca să-i ajute. Adesea, aceşti tineri nu rostesc nicio vorbă, doar aşteaptă mila publică. Într-una din zile, pe un trotuar de pe Drumul Careiului, zona Micro 16, am remarcat un tânăr, pe care l-am abordat. Mi-a spus că are 26 de ani, că este fără loc de muncă, spunând că doarme la Adăpostul de Noapte. După câteva minute de dialog am remarcat faptul că, omul avea asupra lui o pungă, pe care încerca să o mascheze. A recunoscut că de la un prieten s-a molipsit de droguri uşoare precum diluant şi prenadez.

De atunci le consumă. Întrebat dacă ar fi dispus să muncească, să se afle între oameni care prin comportament civilizat l-ar putea ajuta să renunţe la droguri, tânărul a ezitat să răspundă, după care s-a decis – spunând că nu vrea să renunţe la droguri, dar nici nu vrea să munceastă. În zile medii, spunea tânărul cerşetor, reuşeşte să convingă numeroşi trecători care să-l ajute financiar, ceea ce înseamnă între 150 şi 200 de lei. Un alt tânăr cerşeşte sporadic cam în aceeaşi zonă. Se postează mai ales în vecinătatea magazinelor alimentare, cu număr mai mare de clienţi. Din câte am înţeles, face …naveta, dintr-un sat de lângă Satu Mare. Şi acesta spunea că nu-şi găseşte de lucru, motiv pentru care recurge la cerşetorie. Oare în condiţiile în care sătmărenii cu dare de mână ar renunţa de a mai susţine financiar cerşetoria mai ales în rândurile tinerilor, există la nivelul municipiului şi/sau al judeţului Satu Mare un organism care ar putea interveni în a-i ajuta pe aceşti tineri să se integreze social? Era să uit, sunt şi alte forme de cerşetorie, despre care o să vă povestec cu altă ocazie.

Poate DGASPC Satu Mare ar putea avea ceva de spus, măcar să dea recomandări menite a-i ajuta pe tineri. Cu siguranţă ar fi persoane care ar putea fi atrase pe drumul bun”.