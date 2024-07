Ciolacu atacă onoarea PNL în disputa cu data prezidențialelor

Asculta acest articol Asculta acest articol

Coaliția PSD-PNL pare într-un impas fără precedent de la intrarea la guvernare împreună. Data alegerilor prezidențiale tulbură apele între cele două partide, iar scandalul a explodat public.Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a prezentat un document care atestă faptul că Biroul Politic Național al PNL a decis deja ca alegerile prezidențiale să fie în septembrie.

„Un poznaș în slujba țării…. Domnul Ciucă ne spune că va respecta doar prevederile și termenele legale în ceea ce privește data alegerilor prezidențiale. Mă întreb ce era legal pe 3 martie și a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?! Probabil tot efectul căldurii de afară și al selfieurilor cu televizorul….”, scrie Grindeanu pe Facebook. El a prezentat un document intern al PNL din 3 martie 2024 în care era scris clar că data alegerilor prezidențiale este 15 și 29 septembrie.

Afirmațiile lui Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Bruxelles, despre blocajul din Coaliţie privind stabilirea datei alegerilor prezidenţiale, că este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului, iar dacă decizia lor rămâne aceeaşi nu are rost să facă o nouă şedinţă a Coaliţiei. Preşedintele PSD a mai spus că abordarea sa este foarte clară, şi anume că liberalii nu şi-au ţinut cuvântul dat. „Onoarea nu este numai pe panouri, este şi în discuţii”, a transmis Ciolacu, potrivit News.ro.

„Nu am stabilit încă să avem o şedinţă de coaliţie. Este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeaşi, nu are rost să facem o şedinţă a coaliţiei”, a spus premierul la Bruxelles. El a precizat că trebuie făcută o distincţie clară între funcţia sa de preşedinte PSD şi r esponsabilitatea de premier.

„Eu am anunţat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD şi PNL, şi am anunţat un calendar în aşa fel încât toate partidele şi toţi liderii politici să îşi organizeze alegerile în funcţie de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înţeles că acum se doreşte altă dată”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a continuat: „Abordarea mea de preşedinte al PSD este una foarte clară, dânşii nu şi-au ţinut cuvântul dat. Poate trebuie să înţelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este şi în discuţiile în cadrul coaliţiei. Pe de altă parte, trebuie să înţelegem şi faptul că nu mai avem Miliţie, avem Poliţie, şi România s-a schimbat pe fond şi noi, politicienii, dacă dorim să fim respectaţi, trebuie să ne schimbăm şi noi”.

Reacția lui Ciucă

Nicolae Ciucă a reacţionat la afirmaţiile lui Marcel Ciolacu şi a precizat că nu înţelege reacţia acestuia. „Afară este foarte cald. Asta da, pot să înţeleg”, a mai spus liderul PNL care e reiterat că atunci când vine vorba de alegeri prezidenţiale liberalii vor respecta termenele şi prevederile legale şi vor opera „exclusiv pe baza principiilor democratice, nu pe baza intereselor conducerii PSD”. „Sincer chiar nu înţeleg de ce această reacţie.

Afară este foarte cald. Asta da, pot să înţeleg. Ne bucurăm de rezultatul meciului echipei României de aseară. Da şi folosesc acest prilej pentru a felicita jucătorii echipei naţionale de fotbal.

Atunci când vine vorba de alegerile prezidenţiale trebuie să rămânem în prevederile legale şi în termenele legale.

Ca atare, haideţi să stăm jos şi să discutăm, să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în aşa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-un mesaj video postat pe contul său de Facebook. Video de pe reţeaua de socializare a fost însoţit de un mesaj în care scria că în cadrul negocierilor privind stabilirea datei alegerilor prezidenţiale, „PNL va respecta termenele şi prevederile legale şi va opera exclusiv pe baza principiilor democratice şi nu ale conducerii PSD”.