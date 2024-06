Ciolacu și Ciucă se hotărăsc greu să candideze la prezidențiale

Asculta acest articol Asculta acest articol

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că varianta de candidat cu care va merge PSD la alegerile prezidenţiale va fi decisă împreună cu liderii partidului.

Ciolacu a fost întrebat, la sediul central al PSD, cu ce variantă va merge PSD la alegerile prezidenţiale şi dacă el personal îşi doreşte să candideze la cea mai înaltă funcţie în stat. “Varianta cu care va merge PSD o să o anunţ după ce vorbesc cu colegii mei. (…) Noi cu toţii ne dorim în viaţă foarte multe.

Această decizie (dacă va candida sau nu – n.r.) o iau cu colegii mei, fiindcă nu este o dorinţă proprie, nu spunem o rugăciune şi ne punem o dorinţă. Lucrurile în politică sunt mai complicate”, a spus premierul, care a reiterat că PSD va avea candidat la prezidenţiale.

Marcel Ciolacu a spus că în această săptămână va avea întâlniri cu toţi liderii partidului, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, şi va fi luată o decizie cu privire la candidat. El a spus că nu s-a pus problema în coaliţie ca alegerile prezidenţiale să nu fie în luna septembrie, aşa cum s-a decis deja.

Marcel Ciolacu a menţionat că PSD şi PNL au decis în şedinţa coaliţiei să facă majoritate în Consiliul General al Capitalei. “Ceea ce am decis este – unde am candidat împreună să creăm majorităţi împreună, cum este Braşov, Timiş. Unde avem fiecare majorităţi singuri este decizia organizaţiilor, în rest, ne vom întâlni cu fiecare preşedinte de organizaţie, atât eu cât şi domnul Ciucă, şi vom vorbi despre majorităţi şi de abordare.

Mai mult, am hotărât că vom crea majoritate la Consiliul General al Capitalei – PSD şi PNL. (…) Eu vă spun ce am făcut împreună cu domnul secretar general Bode, cu domnul secretar general Stănescu, am trecut pentru fixarea cunoştinţelor, exact aşa s-a exprimat domnul Bode, şi am trecut aceste puncte”, a subliniat Ciolacu.

Ciucă nu e sigur nici de data alegerilor

Pe de altă parte, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, că s-ar putea face o analiză dacă alegerile prezidenţiale ar trebui organizate aproape de scrutinul parlamentar, aşa cum s-a procedat de-a lungul timpului, amintind că în prezent nu există o hotărâre de Guvern privind data desfăşurării lor. “În momentul de faţă nu există încă o hotărâre de Guvern care să stabilească data alegerilor, poate să intre în discuţie şi să analizăm să vedem care sunt părţile bune, care sunt părţile mai puţin bune vizavi de o campanie în timp de vară sau să le ducem acolo unde într-adevăr au fost de-a lungul timpului, aproape de alegerile parlamentare”, a afirmat Ciucă, întrebat dacă data alegerilor prezidenţiale va rămâne în septembrie, cum s-a stabilit în coaliţie, sau se va reveni şi vor fi la termen în decembrie.

Nicolae Ciucă, a declarat miercuri, la sediul partidului, că poate spune cu toată responsabilitatea că PNL va avea propriul candidat la prezidenţiale. Liberalul a adăugat că susține varianta în atât PNL, cât și PSD, să își mobilizeze electoratul și „să avem propriile opţiuni pentru a intra în alegerile prezidenţiale şi generale”. „Vă pot spune cu toată responsabilitatea că Partidul Naţional Liberal va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale şi toate aceste scenarii, cum este normal în viaţa politică şi în dezbaterea publică, fac deliciul analizelor. Dar, acum, când discutăm şi nu se va schimba această abordare, PNL va avea propriul candidat”, a declarat preşedintele PNL.

