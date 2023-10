Citiţi în Informaţia Zilei, ediţia tipărită, de luni, 30 octombrie 2023

Asculta acest articol Asculta acest articol

…

• Restaurant din Carei ars cu o amendă de 10.000 de lei, pentru depozitare

• Politica, un șir de infracțiuni

• CSM Olimpia a sărbătorit o victorie cu Sântandrei ca și cum ar fi promovat în Liga a 2-a

• Câte hoteluri de 5 stele au apărut în România într-un an?

• În această perioadă sunt comemorați cei trecuți la Domnul

• Macron: Franța va înscrie în Constituție libertatea de a recurge la avort

• Bogdan vrea 3 femei pe listele PNL

• Doctoratul ministrului Gruia, invalidat

• Premierul Ciolacu anunță indexarea pensiilor cu 13,8%

• Marcel Ciolacu pe primul loc în topul vizibilității

• Tribunalul UE a respins acțiunea lui Tomac privind Schengen

• Turcan, despre calitățile în politică

• În urma deciziei Tribunalului Satu Mare, Ioan Tătar poate fi primarul Bixadului

• A vrut să iasă din țară cu duba, dar a uitat că are permisul suspendat

• Peste 2.900 de solicitări au avut polițiștii sâmbătă

• Pasarela pietonală din Satu Mare a fost pusă pe poziție și se va putea folosi în luna ianuarie

• Sprijinul de 5 ori subvenţia presupune şi semnarea unui contract de cauţiune

• Armata României are nevoie de oameni din Satu Mare

• Colete cu țigări descoperite

• Traficul la frontieră sâmbătă

• Pentru prima dată, după mult timp, când în Satu Mare s-a înregistrat un spor pozitiv în rândul populației

• Un restaurant din Care a fost amendat cu 10.000 de DSVSA

• Structurile de primire turistică din România au înregistrat anul acesta o creștere de 4,1%

• Companiile românești nu găsesc angajați cu aptitudini potrivite afacerii

• Leul a încheiat săptămâna pe depreciere

• Meta își dublează profitul net din trimestrul al 3-lea

• Primăriile din județ au o nouă oportunitate de finanțare

• Curs Valutar

• Proiectul Săptămâna verde nu este gata

• Peste 30.000 de profesori se întâlnesc în iTeach

• Sfârșitul de octombrie îi surprinde pe sătmăreni în număr mare în piețe

• OMS a actualizat Lista de diagnostice esențiale din 2023

• Ionuț Radu a debutat în Premiere League

• Dacian Nastai vine la Informația TV

• CSM Olimpia și Carei au început cu dreptul returul Ligii 3 la fotbal

• Sătmăreanul Adrian Rus, pe lista preliminară a jucătorilor pentru meciurile cu Israel și Elveția

• Africa de Sud, campioană mondială la rugby

• Oașul câștigă cu Orașu Nou, remiză între Tășnad și Beltiug

• “Școala altfel” la Centrul de zi “Don Bosco” al Organizației Caritas

• Acțiune extrașcolară pentru elevii clasei a III-a A de la Școala Bălcescu Petofi

• Cumpărăturile făcute cu cardul de primă didactică sunt verificate în sistem

• Profesorul sătmărean Gheorghe Munteanu a participat la conferința “Basarabia e pământ românesc” în Republica Moldova

• Războiul continuă, Israelul atacă Fâșia Gaza de pe mare, de pe uscat și din aer

• Rușii au bombardat Herson, iar Ucraina folosete drone pentru a împiedica recruții să fugă

• Megyeri Tamas-Robert, primarul comunei Căpleni, la ceas aniversar

• Actorul Matthew Perry a murit în jacuzzi

• Mulți fii ai satului din Apa i-au comemorat pe cei trecuți la cele veșnice

• Anunțuri de Mica Publicitate

• Sudoku

• Horoscop

• Studenții din Franța nu memorează articole, ci se concentrează pe reflectare și gândire proprie

• Două trenuri s-au ciocnit ieri în India, primele date indicând 10 morți și peste 20 de răniți

• Anunțuri de Deces, Condoleanțe, Comemorări

• Tabel cu cele 64 de magazine unde se vinde ziarul Informația Zilei

• Afiș curs foto acreditat, Reclame

• Și multe altele