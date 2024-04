CNME – O Școală de încredere

Asculta acest articol Asculta acest articol

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare este liceul la care mulți dintre elevii de clasa a VIII-a se gândesc să aplice în luna iunie, odată cu susținerea Evaluării Naționale. Noi, Consiliul Școlar al Elevilor, fiind vocea eminescienilor, vă prezentăm ceea ce noi considerăm cu adevărat important în liceul nostru, pentru a dovedi că suntem o școală de încredere.

În luna martie, am început o campanie de promovare pe rețelele de socializare pentru a face cunoscut liceul nostru. Acest lucru a venit ca răspuns la dorințele colegilor mai mici de a afla mai multe despre tot ce se întâmplă în liceu. Cu ocazia aceasta, am redefinit identitatea vizuală a broșurilor, a prezentărilor și a afișelor pe care le-am distribuit săptămânile acestea. Am actualizat și videoclipul de prezentare a școlii. Implicarea profesorilor în conținut a fost minimă. Feedback-ul pozitiv oferit de profesori și de elevii din clasele de a VIII-a ale școlilor gimnaziale din municipiu a fost confirmarea de care aveam nevoie să știm că suntem pe drumul cel bun și că rămânem cunoscuți ca fiind o școală de încredere.

În data de 24.04.2024 vă așteptăm la Ziua Porților Deschise a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, începând cu ora 09:00.

Indiferent de prognoza meteo, activitățile pe care le vom desfășura sunt diverse. Întreaga activitate este coordonată de Consiliul Școlar al Elevilor CNME susținuți de profesorii liceului. Traseul va fi unul simplu, începând cu o prezentare a videoclipului realizat de noi, un scurt tur al cabinetelor din corpul A, ca mai apoi să aducem în ochii vizitatorilor cele mai interesante activități. În corpul B se vor realiza experimente de chimie, fizică și chiar observații ale clubului de astronomie. Pe lângă prezentările realizate de elevi și profesori, vom avea standuri amenajate de voluntarii din colegiul nostru, fie că e vorba de echipele de robotică sau ONG-uri la care colegii liceeni iau parte în timpul liber. Momentele artistice nu vor lipsi, dar locația acestora depinde de vremea zilei de miercuri.

Așadar, dacă doriți să trăiți experiența eminesciană, vă așteptăm acasă la noi la CNME, în data de 24.04.2024, începând cu ora 09:00.

CITEȘTE ȘI:

Echipa Multitouchcnme de la Colegiul Mihai Eminescu, calificată la faza națională a Concursului IT DaVinci