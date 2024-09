Colegiul Național „Ioan Slavici” a marcat Ziua Limbilor Europene cu activități pe tema „Pacea prin diversitatea lingvistică”.

Asculta acest articol Asculta acest articol

În fiecare an, pe 26 septembrie, Colegiul Național „Ioan Slavici” se alătură celebrei sărbători a Zilei Limbilor Europene, inițiativă lansată de Consiliul Europei în 2001. Această zi este dedicată promovării diversității lingvistice și culturale, având ca scop principal încurajarea învățării limbilor străine pe tot parcursul vieții.

În acest an, tema propusă pentru celebrarea Zilei Limbilor Europene este „Pacea prin diversitatea lingvistică”. Această temă subliniază importanța comunicării și înțelegerii interculturale în construirea unei societăți pașnice, în care diversitatea este celebrată și respectată.

Elevii din clasele a IX-a A, a IX-a D, a IX-a C, a IX-a F și a XII-a C, sub îndrumarea doamnei profesoare Adriana Chioreanu, au participat activ la această inițiativă. În cadrul orelor de limba franceză, aceștia au realizat afișe creative și au căutat citate în limba franceză care să definească pacea în lume.

Activitățile desfășurate nu doar că le-au îmbogățit cunoștințele de limbă, dar au și stimulat reflecția asupra valorilor fundamentale ale societății moderne. Elevii au fost încurajați să exploreze diversele semnificații ale păcii și să înțeleagă cum diversitatea lingvistică contribuie la construirea unei lumi mai armonioase.

Sărbătoarea Zilei Limbilor Europene la Colegiul Național „Ioan Slavici” este un exemplu elocvent de angajament față de educație și diversitate culturală. Prin aceste activități, elevii nu doar că își dezvoltă abilitățile lingvistice, dar și capacitatea de a aprecia și respecta diferențele dintre culturi. Această abordare contribuie nu doar la formarea lor ca indivizi, ci și la construirea unei comunități globale mai unite și mai pașnice.