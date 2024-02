Comemorare la Vama Halmeu

Asculta acest articol Asculta acest articol

În 2024, pe 24 februarie, se împlinesc doi ani de la începerea războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Pentru a marca acest moment profund traumatic pentru societățile din Ucraina și România , Uniunea Ucrainenilor din România , filiala Satu Mare , a organizat la Punctul de Trecere al Frontierei Halmeu un eveniment ce a cuprins un ceremonial religios, depuneri de coroane la troița din vamă precum și un flash mob pentru pace susținut de copiii refugiați din Ucraina și de elevi din Halmeu.

Prefectul Radu Roca și directorul de Cancelarie, Radu Iancu au fost prezenți și au depus o jerbă de flori din partea Instituției Prefectului în memoria victimelor războiului din țara vecină.

La eveniment au mai participat refugiați ucraineni, reprezentanți ai unităților MAI și alte oficialități.

”La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina pe patru fronturi, a readus războiul în Europa, a spulberat stabilitatea europeană şi a declanşat o criză internaţională cu efecte de durată.

A fost ziua care a schimbat total viața vecinilor noștri de la nord și care ne-a marcat și nouă aici în județul Satu Mare modul de trai…

Practic mandatul meu de prefect a început acum doi ani odată cu izbucnirea conflictului de la graniță. Împreună a trebuit să ne obișnuim să gestionăm problemele ce au apărut de la o oră la alta.

Chiar dacă la început au fost și momente de stângăcie datorate oarecum și faptului că nici noi ca autorități și nici societatea civilă nu s-a mai confruntat cu un conflict în preajmă cu apariția refugiaților și cu acea teamă de a nu face ceva greșit.

Din fericire însă împreună am demonstrat că sătmărenii sunt oameni cu suflet mare.

În acești doi ani am reușit să asigurăm cazarea și masa pentru cei peste 100 de copii orfani din Ucraina…Am asigurat permanența serviciilor medicale ,și nu numai , în punctele de frontiera și, ce e mai important am reușit ca pentru multe familii de ucraineni să facem din Satu Mare o a doua lor casă. Avem ucraineni care muncesc aici și a căror copii frecventează școli din județ…

Aș vrea ca la acest moment comemorativ să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați alăturat apelurilor lansate de Instituția Prefectului și ați sărit necondiționat în ajutorul refugiaților.

De la Poliția de Frontieră, ISU, Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție, DGASPC , PRIMĂRIILE HALMEU, URZICENI, CAREI , SATU MARE , ONG-URI, Crucea Roșie, Serviciul de Ajutor Maltez, reprezentanții cultelor religioase a bisericilor ortodoxe, greco catolice, romano-catolice, penticostale, reformate și până la fiecare cetățean al județului…

Nu în ultimul rând mulțumiri doamnei Liuba Horvath și Uniunii Ucrainenilor din România…cei care au fost mereu liantul dintre noi și ucrainenii fugiți din calea războiului…

Mi-aș dori ca la anul, pe 24 februarie, să ne întâlnim, dacă se poate , pe vremuri de restriște…

Mulțumesc sătmărenilor și dragi ucraineni s-aveți puterea de a izbândi și de a readuce pacea în zonă”- a declarat prefectul Radu Roca.

Citește și

NATO vrea să coordoneze ajutorul cu armament pentru Ucraina