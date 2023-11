Consumatorii, îndemnați să nu facă stocuri de ambalaje

Asculta acest articol Asculta acest articol

Din 30 noiembrie românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ziarul Informația Zilei din Satu Mare a adus în atenția consumatorilor faptul că ulterior, după golirea ambalajului, aceștia vor trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal. Ambalajele cu logo-ul ”Ambalaj cu garanție” nu sunt încă pe piață.

”Suntem pregătiţi pentru lansarea Sistemului Garanţie-Returnare (SGR) şi nu cred că are cineva aşteptarea ca sistemul să fie perfect din primul moment, pentru că nu s-a întâmplat aşa în niciuna dintre ţările care au implementat un astfel de sistem – a declarat, pe 21 noiembrie, Anca Marinescu, Corporate Affairs şi Communication Manager la RetuRO, la conferinţa PRIA Environment.

Încercăm să depunem toate eforturile pentru a-i ajuta pe retailerii mari şi pe cei mici să se pregătească. Este o efervescenţă la noi în call center zilele astea. Sună foarte multă lume care vrea să se înregistreze, care vrea să semneze contractele. Deci, credem că toată lumea îşi doreşte, chiar şi cei care au manifestat un pic de rezistenţă la început au înţeles acum importanţa sistemului şi beneficiile pe care cu siguranţă le va aduce pentru toţi. Avem câteva mii de contracte semnate numai în câteva zile de când au fost anunţate”, a afirmat Marinescu, citată de Agerpres.

Ea a menţionat, totodată, că ambalajele purtătoare de garanţie vor intra pe piaţă gradual, fiind vorba de o perioadă tranzitorie până la epuizarea stocurilor de produse existente deja la raft.

„Pentru consumatori cred că este foarte important ca fiecare dintre noi să înţeleagă cum va funcţiona la început sistemul şi că ambalajele cu garanţie vor fi gradual în piaţă, că va exista o perioadă tranzitorie în care la raft vor exista ambele tipuri de ambalaje. Să nu facă stocuri de acum în încercarea ca, la 30 noiembrie, să se ducă şi să recupereze garanţia pentru ele, pentru că nu vor putea. Numai ambalajele cu logo ‘Ambalaj cu garanţie’ vor fi parte din sistem, iar acestea încă nu sunt în piaţă. România are 19 milioane de locuitori şi un număr foarte mare de retaileri, de 80.000, pe lângă, de exemplu, Ucraina sau Polonia, care vor implementa şi ele sistemul, iar la o populaţie mai mare numărul de retaileri este la jumătate. Apoi, vorbim de şapte miliarde de ambalaje de piaţa din România, un număr foarte mare, pe lângă alte ţări. În Slovacia, de exemplu, sunt până în două miliarde de ambalaje… Sistemul IT pe care RetuRO îl va implementa şi care stă în centrul funcţionării sistemului este un sistem atât de complex, pentru că trebuie să susţină facturarea, raportarea de ambalaje, raportarea de garanţii, toată conectarea cu RVM-urile. Este important să înţelegem că sistemul din România este integrat, spre deosebire de multe alte sisteme din Europa, are la aceeaşi masă producătorii, comercianţii şi statul român prin Ministerul Mediului”, a subliniat Anca Marinescu.

„SGR-ul se pare că a reuşit să atragă toată atenţia, în ultima perioadă. Cred că este încă foarte mult de făcut, dar este de admirat, totuşi, că în ciuda tuturor greutăţilor se pare că suntem gata în România să vedem panglica tăiată şi să vedem cum va funcţiona o altă alternativă de colectare organizată direct de către producători şi cum performanţa va sări la două-trei ori faţă de cea pe care astăzi o avem prin colectarea şi eforturile municipale. Competiţia va continua între SGR şi alte forme de colectare. (…)În România se reciclează 100% şi de ce spun 100%? Pentru că tot ce ajunge la reciclator se reciclează. Astăzi, centrul de greutate trebuie mutat nu la ce fac reciclatorii, la ce se întâmplă în amonte, ci avem nevoie de o sortare foarte bună şi de o colectare excepţională. Reciclarea este rezultatul colectării şi sortării”, a spus Constantin Damov, preşedintele Coaliţiei pentru Economia Circulară.

În viziunea specialistului, lansarea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) va reprezenta un punct de plecare şi pentru alte fluxuri de deşeuri: „Cred că, după momentul SGR lansat, abia atunci va fi un start şi pentru celelalte fluxuri şi aş spune că, după colectare, sortarea ar trebui să crească exponenţial în calitate şi în rezultate. Putem spune câteodată că România are rezultate mai bune la plastic decât alte ţări. Cred că vor fi schimbări mari în curând şi în zona de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, textile, construcţii şi demolări”.

