Crescători de animale din județ sunt preocupați să-și producă cerealele

O bună parte din crescătorii de animale de la noi din judeţ, în mod expres de bovine, sunt preocupaţi de a-şi produce integral sau parţial cerealele folosite în reţetele de furaje combinate pentru consumul fermei.

Obținerea unor producții record este asemuită, mai în glumă mai în serios, cu poveștile pescărești de către unul din cititorii ziarului nostru, Kovacs Istvan.

Ce spun unii ingineri agronomi?

“Nu de puţine ori am auzit o serie de pescari, spunea deunăzi acesta, spunând că au prins peşti de dimensiuni mari, fără a avea la îndemână dovada fotografică, sau măcar capul peştelui. Iată motivul pentru care, putem spune că este vorba despre o poveste pescărească, adesea de necrezut. Dar când auzi un fermier că se laudă cu producţiile obţinute, indiferent că am vorbi despre zootehnie şi/sau cultura mare, mă gândesc aici, acum, la grâu, că se pot obţine producţii record şi la noi în judeţ, mai că-mi vine să cred.

Nu cu mult timp în urmă, pe postul dumneavoastră de televiziune ITV, îl auzeam pe inginerul Radu Soldubanu, care cultivă terenuri mai ales în zonele învecinate ale municipiului Satu Mare, spunând că la anumite soiuri de grâu, el de la semănat îşi pune ca ţintă producţia de 7 sau 8 tone la hectar.

Vremea este în final cea care decide producţia. Chiar a dat câteva câteva explicaţii pentru a fi convingător. Tot de la ingineri agronomi care cunosc meserie, am auzit că prin aplicarea unei anumite tehnologii, fermierul poate produce grâu aşa cum îi cere cumpărătorul. Mai precis, prin muncă de meseriaş, poate să producă grâu cu gluten mai mare sau mai mic, în funcţie de comanda prealabilă. În condiţiile unei pieţe care nu oferă producătorului siguranţă în desfacerea producţiei, este normal ca fermierul să-şi asigure din timp dacă e posibil, desfacerea”.

Faptul că sunt crescători de animale la noi din judeţ preocupaţi de a-şi produce cerealele, l-am consemnat cu diverse ocazii în coloanele ziarului nostru.

Zilele trecute l-am contactat telefonic pe Porumbovics Gellert, un fermier tânăr din Turulung, cu un efectiv de ordinul sutelor de capete vaci de lapte, care ne-a reconfirmat faptul că, practică alături de zootehnie şi cultivarea unor cereale.

Cu o doză de împlinire, interlocutorul ne-a spus că, până în acest moment, evoluţia vremii a fost favorabilă dezvoltării culturilor semănate în aşa numita epocă optimă. Dacă la lucerniere se vorbeşte deja despre cea de a treia coasă, la porumb deja apar ştiuleţii, iar grâul este pe terminate cu recoltatul.

Tânărul fermier ne-a spus că, pentru a fi eficent în agricultură, trebuie să-şi impui ţinte cât mai îndrăzneţe şi să fii preocupat de a le atinge pe seama respectării tehnologiilor recente, cu multă muncă şi renunţări, folosind soiuri de înaltă valoare biologică. Pe parcursul discuţiei avute, Porumbovics Gellert nu s-a sfiit să spună că, cele mai bune terenuri le-a semănat cu plante furajere, mai ales cu lucernă, iar terenurile cu grad mediu de fertilitate şi sub acesta a fost lăsat pentru grâu şi pentru porumbul care va asigura silozul necesar fermei, iar aproape jumătate din grâul ce-l va recolta, o să fie disponibil vânzării, în ciuda faptului că, preţul nu este cel mai bun, fiind între 70 şi 80 de bani kilogramul.

Dar tot răul spre bine. Pe fondul unui an agricol deosebit de bun până acum, are convingerea că o să recolteze în medie 7.500 de kilograme de grâu, ceea ce va compensa preţul nestimulativ de pe piaţă. Fermierii sătmăreni nu-şi pot permite să transporte grâul până în Portul Constanţa, acolo unde se plăteşte aproape un leu pe kilogram. Costurile de transport sunt mult prea mari.

Am dialogat şi cu inginerul Radu Soldubanu, anterior începerii recoltatului la păioase.

Acesta ne-a reconfirmat cele spuse în cadrul emisiunilor TV în care l-am avut ca invitat, că numai producţiile mari şi foarte mari pot asigura o anume eficienţă în condiţiile unor cheltuieli foarte mari cu producţia. O producţie de 5.000 de kilograme de grâu la hectar nu-ţi asigură recuperarea cheltuielilor.

Fiind vorba despre două voci le-am spune noi autorizate, spusele lor sunt credibile, iar fermierii merită să fie preocupaţi de a obţine producţii mari, care în ciuda costurilor, a preţurilor adesea sub aşteptări, le pot aduce şi profit.

Cu ani în urmă, consemnam în coloanele ziarului nostru faptul că, din producţia de grâu a fiecărui an, aproximativ 60.000 de tone sunt suficiente pentru consumul propriu al judeţului, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din total producţie, iar diferenţa era disponibilă pentru fondul pieţii.

Mori, brutării, prese de ulei de la sate desființate

Cu siguranţă am putea vorbi despre un consum propriu mai mare, o valorificare mai eficentă a producţiei, dar în ultimii 25-30 de ani, morile şi brutăriile care au existat în o serie de comune ale judeţului, au fost desfiinţate din diverse motive. Despre presele de ulei de la sate nici că se mai poate vorbi.

Cu ani în urmă, am realizat o emisiune TV la Cărăşeu, acolo unde mai funcţiona o presă de ulei la rece. Nu era prea mare înghesuială la a transforma seminţele de floarea-soarelui în aşa numitul ulei de casă. Şi aceste unităţi mici, locale de procesare au dispărut din peisajele săteşti.

Piaţa este invadată de cele mai multe sortimente de ulei, la preţuri sub 5 lei litrul. Şi când te gândeşti că acum există tehnologii, care folosite, asigură un randament de extracţie de 35-40 de litri de ulei din 100 de kilograme de seminţe de floarea-soarelui. O socoteală simplă arată că uleiul de casă numit, costă puţin peste 5 lei litrul, cât despre calitate nu mai vorbim. Pe piaţa liberă, adesea găseşti ulei de casă, dar la preţ aproape triplu faţă de cel menţionat mai sus.