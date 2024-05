Cum afectează scrâșnirea nocturnă a dintilor sănătatea orală?

Se știe că pielea este cel mai mare organ al corpului nostru și că reprezintă aproximativ 16% din totalul greutății. Îndeplinește diferite roluri, precum cel de apărare împotriva bacteriilor și virusurilor, dar și de reglare a temperaturii, în momentul în care suntem expuși fie la căldură excesivă, fie la frigul iernilor geroase.

This content is for IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ PLUS 3 LUNI, IZ PLUS ANUAL, IZ Plus Lunar, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ <35, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, and IZ+ si Tiparit si PDF Lunar members only.