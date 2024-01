Cum sa mentii hormonii tiroidieni echilibrati

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ce sunt hormonii tiroidieni?

Tiroida, o glanda mica, in forma de fluture, situata in partea din fata a gatului, produce si elibereaza hormoni tiroidieni si este o parte a sistemului endocrin. Hormonii tiroidieni controleaza metabolismul corpului, procesul prin care organismul transforma alimentele pe care le consumam in energie. Care sunt hormonii tiroidieni? Principalii doi hormoni pe care tiroida ii elibereaza sunt tiroxina (T4) si triiodotironina (T3). Tiroida elibereaza, de asemenea, un hormon numit calcitonina pentru a ajuta la reglarea nivelului de calciu din sange prin scaderea acestuia. Calcitonina insa, nu afecteaza metabolismul corpului.

TSH sau hormonul de stimulare tiroidiana se formeaza la nivelul hipofizei si este reglat de hormonul eliberator de TSH (TRH), care este produs de hipotalamus. TSH declanseaza tiroida sa produca T4 si T3. Tiroida are nevoie, de asemenea, de cantitati adecvate de iod, pentru a produce T4 si T3.

Care este rolul hormonilor tiroidieni? Hormonii tiroidieni sunt implicati in:

• reglarea ratei cu care corpul foloseste energia – influenteaza pierderea sau cresterea in greutate si se numeste rata metabolica;

• incetinirea sau accelerarea ritmului cardiac;

• cresterea sau scaderea temperaturii corporale;

• influentarea tranzitului;

controlul modului in care se contracta muschii;

• reglarea functiei osoase.

Analize hormoni tiroidieni

Exista o serie de analize dozare hormoni tiroidieni, care ne arata daca tiroida functioneaza asa cum ar trebui. Analizele functiei tiroidiene pot ajuta la diagnosticarea bolilor tiroidiene precum:

• hipotiroidism;

• hipertiroidism;

• tiroidita;

• boala Graves;

• boala Hashimoto.

Exista mai multe tipuri de teste de dozare hormoni tiroidieni, inclusiv analize TSH, T3 (triiodotironina), T4 (tiroxina), FT3 (triiodotironina libera), FT4 (tiroxina libera). De asemenea, se pot face si analize ca TG (tiroglobulina), anti-tiroglobulina, anti-TPO (anti-tiroidperoxidaza) sau anticorpii anti receptor TSH.

Pasi pentru echilibrul hormonilor tiroidieni

Glanda tiroida produce hormoni T3 si T4, care regleaza metabolismul si sanatatea generala. Un dezechilibru al hormonilor tiroidieni poate provoca simptome precum oboseala, modificari in greutate, caderea parului si chiar depresie. De aceea, echilibrarea hormonilor tiroidieni este esentiala pentru sanatate si pentru evitarea simptomelor si afectiunilor asociate.

Iata care sunt pasii pentru sustinerea echilibrului tiroidian:

• Alimentatie sanatoasa pentru tiroida – alimente sanatoase si hranitoare (multe fructe si legume, proteine slabe, cereale integrale si grasimi sanatoase), alimente bogate in fibre, dar si alimente prietenoasa cu tiroida precum alge marine sau nuci braziliene, o sursa bogata de seleniu, un mineral esential pentru sanatatea tiroidei. Este indicat sa limitati consumul de alimente ultra-procesate, produse din soia, produse cu gluten si alimente goitrogenice, cum ar fi legumele crucifere – broccoli, varza si kale, ce pot suprima functia tiroidiana.

• Exercitii fizice – Exercitiile fizice regulate au numeroase beneficii pentru sanatatea tiroidei, inclusiv reducerea stresului, imbunatatirea energiei si stimularea metabolismului. Se recomanda diferite tipuri de exercitii, inclusiv antrenamente de forta, cardio si yoga.

• Somn sanatos si gestionarea stresului pentru tiroida sanatoasa – Somnul adecvat este esential pentru sanatatea generala, inclusiv pentru sanatatea tiroidei. Lipsa somnului poate interfera cu productia de hormoni si poate duce la stres, oboseala si modificari de greutate, toate putand afecta functia tiroidiana. La fel este si in cazul stresului, ce interfera cu productia si echilibrul hormonilor tiroidieni.

• Suplimente pentru tiroida – Anumite suplimente pot ajuta la echilibrarea hormonilor tiroidieni. Acestea includ zinc, seleniu, cupru, magneziu, inozitol, vitaminele B, probioticele. Un exemplu este suplimentul Procor T, pe baza de mio-inozitol, zinc, cupru si seleniu, pentru buna functionare a tiroidei. Retineti insa ca suplimentele pentru tiroida se iau doar la indicatiile medicului. De obicei nu sunt cunoscute reactii adverse Procor T, dar uneori poate cauza disconfort ca greturi si varsaturi.

Desi exista multe modalitati naturale de a sustine sanatatea tiroidei si de a promova echilibrul hormonal, este esential sa mergeti la medic pentru diagnostic si tratament. In plus, uneori pot fi necesare tratamente specifice – medicamente pentru hormoni tiroidieni.