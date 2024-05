Cum se formează personalitatea de-a lungul vieții?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Definiția ne spune că personalitatea are mai multe componente și prin ea înțelegem elementul stabil al conduitei omului, acel element ce îl diferențiază de alte persoane.

Dezvoltându-se pe parcursul vieții, personalitatea fiecăruia din noi are la bază factorul ereditar. Este totodată puternic influențată de relațiile interpersonale și de cele sociale. Personalitatea ne arată de fapt că fiecare om are o serie de trăsături stabile ce se manifestă în cadrul comportamentului. Trăsăturile, potrivit specialiștilor, sunt structurate pe trei niveluri. Primul e format din cel mult trei însușiri cardinale ce domină comportamentul pe care îl avem, al doilea nivel cuprinde aproape 15 trăsături principal, și acestea manifestându-se stabil, iar al treilea nivel are sute de trăsături pe care le observăm mai greu.

Componentele personalității

Personalitatea are patru mari componente, și anume temperamentul, aptitudinile, caracterul şi creativitatea. Temperamentul este cel care se exprimă cel mai pregnant în conduită. Acesta îndeplineşte şi funcţia de latură expresivă a personalităţii, oferind informaţii despre felul persoanei, lentă ori rapidă, rigidă sau mobilă și așa mai departe. Temperamentul este înnăscut, dar evoluează şi se formează pe parcursul vieţii. E de mai multe feluri la rândul său, sangvinic, flegmatic, coleric şi melancolic. Sangvinicul este vioi, vesel, sociabil şi activ. Flegmaticul este liniştit, meticulos şi imperturbabil. Colericul este energic şi neliniştit. Melancolicul este sensibil, visător şi puţin sociabil.

Aptitudinile favorizează succesul profesional

Mergem mai departe la aptitudini, adică la însușirile care îi fac pe oameni diferiți unii de alții. Însușirile pot să fie și ele înnăscute sau dobândite. Aptitudinile au un rol deosebit, favorizând succesul profesional. Cât despre caracter, această componentă a personalității integrează trăsături caracteriale precum toleranţă, încăpăţânare, bunătate, răutate, dărnicie, egoism și altele. E schimbător, iar formarea lui debutează în copilărie. Și ajungem în final la o altă componentă importantă a personalității, creativitatea, în procesul creației fiind implicați o serie de factori psihologici de la cei intelectuali la cei non-intelectuali ori motivaționali.

Și, ca o concluzie, fiecare om își formează o personalitate unică a cărei natură e bine să o deslușească pentru a se cunoaște cât mai bine.