Daniel David a fost reales rector la Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca

Potrivit unui comunicat emis de UBB, el a fost singurul candidat înscrise în competiție, iar rezultatul a fost anunțat după încheierea procesului de votare.

Daniel David a obținut 90,88% (1197) din totalul voturilor exprimate în alegerile pentru funcția de rector. La scrutin au participat aproape 80% dintre angajații cu drept de vot ai universității. Profesorul David este rector din 2020. Dacă primul mandat a fost unul de patru ani, următorul va fi, potrivit noii Legi a învățământului superior, unul de cinci ani.

Noua Lege îi permite să candideze, pe viitor, și pentru un al treilea mandat, însă el a declarat încă din vara anului trecut, citat în presa locală, înainte ca noua lege să intre în vigoare, că sprijină practica limitării numărului de mandate la două.

Înainte de a deveni rector, Daniel David a fost prorector responsabil cu cercetarea, competitivitate-excelență și publicații științifice în cadrul UBB (din 2016), iar din 2007 a devenit profesor universitar la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității.

A făcut parte din Comisia prezidențială pentru educație condusă de Mircea Miclea, care a realizat analiza ce a stat la baza legii educației 1/2011, și a fost consilier al lui Miclea în 2004-2005, în perioada în care acesta a fost ministru al Educației.

Este președintele Asociației Psihologilor din România, precum și profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York și director de cercetare la Albert ellis Institute din New York. A fost director al Școlii Doctorale Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific a UBB și director al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie UBB, iar până în 2016 a fost director al Institutului Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.