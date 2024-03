Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine la un accident rutier

Miercuri, 1 noiembrie 2023, forțele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii Serviciului Teritorial Timișoara al D.I.I.C.O.T. au pus în aplicare un impresionant număr de 15 percheziții domiciliare în județul Timiș.

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ <35, IZ PLUS ANUAL, and IZ PLUS 3 LUNI members only.