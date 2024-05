După căpșuni, și vânzarea de cireșe este compromisă

Asculta acest articol Asculta acest articol

Înflorirea acestor specii pomicole denumite de specialişti ca făcând parte din familia sâmburoaselor, este adesea afectată de evoluţia vremii. Asemeni anilor anteriori, urmare a schimbărilor climatice, speciile menţionate au avut de suferit în anumite zone ale judeţului. Aşa cum scriam la momentul potrivit, spre exemplu în zona pomicolă Săuca – Cehal, câteva nopţi cu temperaturi scăzute sub zero grade Celsius au diminuat considerabil producţia de fructe la cais, piersic şi chiar cireş. Semnale că au fost afectaţi pomii fructiferi care au înflorit relativ repede şi în acest an, am avut şi din zona Homoroade.

Pe unii pomi fructiferi au rămas doar fructele care au fost legate după trecerea valului de frig, fiind vorba în mod expres despre cais. Cele de mai sus sunt motive suficiente pentru a accepta cele spuse de hortocultori, în sensul că au rămas fructe în cantităţi mai mari doar în zonele protejate, în mod expres în gospodăriile populaţiei. Dacă am căuta să facem o statistică a răspândirii cireşilor în gospodăriile populaţiei, fără a vorbi despre livezi, cu siguranţă, la nivel de judeţ, pe primul loc s-ar situa comuna Certeze, unitate administrativ teritorială, în care, potrivit celor spuse de oamenii din comună, sunt peste 1.000 de cireşi aşa numiţi răzleţi, pe rod. Aceasta pare să fie şi explicaţia potrivit căreia, în zonă, prima pălincă se produce din cireşele care se culeg la fel ca şi prunele – bătute de pe cireşi şi apoi adunate şi puse la fermentat.

Aşa cum mulţi dintre dumneavoastră aţi remarcat din coloanele ziarului nostru, în ultimii ani, au fost înfiinţate livezi de cireşi, dar pe suprafeţe relativ restrânse. Poate că horticultorii de ocazie, şi ne gândim aici la proprietarii de terenuri în vecinătăţile caselor au plantat numeroşi cireşi. În funcţie de opţiuni, au fost plantaţi cireşi din soiurii timpurii, din categoria aşa numitelor cireşe de mai, dar sunt suficient de multe soiuri plantate, care pe alocuri, înflorind mai târziu, au acum fructe şi vor ieşi pe piaţă ceva mai târziu.

Cu toate cele menţionate, sigur mulţi dintre cititorii ziarului nostru au remarcat prezenţa pe piaţă a cireşelor mari, cărnoase, îmbietoare, care s-au vândut la 40 de lei kilogramul. Cum fructele respective păreau suspect de bine dezvoltate, s-a presupus, fapt confirmat ulterior, că ar proveni din Grecia. Unele voci spuneau că ar exista asemenea soiuri şi în Ungaria, ţară care are o climă apropiată de cea de la noi.

Nu comentăm. Indiferent de unde provin acele fructe mari, se pare că afacerea samsarilor şi a comercianţilor care se aprovizionează din en-grossuri a fost stricată.

De câteva zile, au început să se coacă şi soiurile autohtone, cu fructe ceva mai mărunte decât cele aduse din străinătate, fapt ce a înjumătăţit brusc preţurile. Aşa se face că luni, 13 mai, în Piaţa Someş din Satu Mare, se puteau cumpăra cireşe şi la 20 de lei kilogramul. Se va remarca şi la cireşe fenomenul înregistrat în acest an la căpşune, ale căror preţuri erau în anii anteriori similare cu cele ale cireşelor, iar acum sunt cu multe sub acestea. Horticultorii speră ca în acest an preţurile cireşelor să nu scadă foarte mult, să fie eventual undeva la 10-15 lei kilogramul, în plin sezon de recoltat.

Câteva consideraţii privind livezile de cireş

Potrivit spuselor specialiştilor, fapt consemnat în literatura de specialitate, cultura cireşului este printre cele mai atractive culturi pomicole intrucât cireşele sunt fructe (consumate în stare proaspată) apreciate, preferate şi căutate de către consumatori, iar preţul de comercializare este aproape întotdeauna ridicat. Înfiinţarea şi întreţinerea unei plantaţii de cireş de succes este posibilă dacă se respectă tehnologia de cultură adaptată sistemului de cultură (extensiv „clasic”, intensiv, superintensiv, protejata ”în solar”), efectuându-se la timp toate lucrările necesare în vederea obținerii la timp a unor recolte bogate şi de calitate. Plantaţiile de cireş clasice pot atinge vârste de până la 35 ani, iar pentru cele intensive şi superintensive perioada de exploatare (vârsta) este ceva mai redusă.

Fructele „cireşele” au ca principală destinaţie consumul în stare proaspătă, urmată de industrializare: compot, gem, dulceață, sucuri, sirop, fructe confiate, etc. Ciresul a fost luat în cultură de către greci şi romani încă de acum 2.500 ani, care apreciau planta atât pentru fructe cât şi pentru lemn.

Samsarii profită de lipsa forţei de muncă şi în livezi

Pentru a afla informaţii cu privire la soarta cireşelor în acest an, am contactat câţiva horticultori din judeţ, care unanim au subliniat faptul că nu se găseşte forţă de muncă pentru recoltatul cireşelor destinat exclusiv consumului în stare proaspătă.

Inginerul Nicolae Lazin, nu necesită prea multe prezentări. El deţine însemnate suprafeţe de teren pe care sunt plantate diverse specii pomicole, printre care şi 5.000 de metri pătraţi de livadă de cireşi în comuna Apa. În accepţiunea interlocutorului nostru, reducerea producţiei de cireşe din acest an nu este doar rezultatul îngheţului din primăvară.

Este o anume ciclicitate în ceea ce priveşte producţia. Unu sau doi ani de producţii bune sunt urmaţi de o reducere a acesteia. În acea perioadă pomii fructiferi se “refac, pregătesc” producţia anului viitor. Cât priveşte apariţia pe piaţă a cireşelor aduse de peste mări şi ţări, inginerul Lazin a menţionat că, la noi este o adevărată haiducie şi debandadă în ceea ce priveşte comerţul cu fructe.

Probabil pentru a compensa parţial producţiile modeste de la noi din zonă, în Sud, sunt producţii bune. Odată cu apariţia pe piaţa sătmăreană a fructelor din livezile sătmărene, preţurile au scăzut considerabil.

Dacă pierde horticultorul, cu siguranţă câştigă cumpărătorul. Preţul de 20 de lei pe kilogram în piaţă pare să fie unul rezonabil, în condiţiile în care, din livadă nu prea poţi livra fructe sub 10-15 lei kilogramul.

Ceea ce se remarcă acum sunt efectele unei pieţe dezorganizate, dezechilibrate. Nu se resimte la horticultor, posibilul interes al guvernanţilor de a sprijini producţia, dar şi de a reglementa piaţa. Interlocutorul nostru estimează că la nivel de judeţ sunt livezi de cireşi, dar şi cireşi plantaţi răzleţi până la nivelul a 50 de hectare. Nu toţi cireşii au producţii identice. Se regăsesc diverse soiuri, printre care se numără şi Carmen. În ani buni, cu puţină şansă în ceea ce priveşte evoluţia vremii, teoretic se pot obţine între 10 şi 15 tone de cireşe la hectar, vandabile. Desfacerea nu este rezolvată.

Inginerul Ioan Pop deţine o livadă ecologică pe raza comunei Homoroade. Acolo se regăsesc pruni, cireşi, meri, peri, caişi şi alte specii de interes. Şi în această zonă au început să se coacă cireşele din soiuri timpurii, care sunt mai mărunte, dar gustoase, comparativ cu cele aduse din import. Spre mâhnirea horticultorilor, spunea interlocutorul nostru, samsarii au profitat de lipsa forţei de muncă, dar şi de lipsa spaţiilor de păstrare vreme de mai multe zile a fructelor. Primele cantităţi de cireşe, de ordinul zecilor de kilograme până acum au fost vândute comercianţilor la preţuri cuprinse între 10 şi 15 lei kilogramul. Coacerea masivă urmează. Preţul de en gross este relativ scăzut în condiţiile în care, culegătorii de fructe pretind plata de 20 de lei/oră, mâncare, băutură, cafea şi ţigări.

Producţia de cireşe este mult sub aşteptări. Cireşii au fost foarte înfloriţi, dar vremea rece din perioada polenizării a redus afluxul de polenizatori, fapt ce se resimte acum în producţie.

Tot răul spre bine, spunea inginerul Ioan Pop. Până în acest moment, dacă nu va fi grindină sau alte manifestări meteorologice violente, se arată producţii bune la prun, măr, păr şi chiar la viţa de vie. Vorbim exclusiv despre ferma pomicolă a interlocutorului.