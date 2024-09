Elevii Colegiului Economic “Gheorghe Dragoș” au participat la “Let’s Do It, România!”, contribuind la curățarea mediului.

Asculta acest articol Asculta acest articol

Într-o lume tot mai afectată de poluare și degradarea mediului înconjurător, inițiativele de protecție a naturii devin esențiale pentru un viitor mai sănătos. Un exemplu concret de implicare activă în această direcție îl reprezintă proiectul național “Let’s Do It, România!”, o campanie de voluntariat care a mobilizat mii de oameni din întreaga țară pentru a contribui la curățenia spațiilor verzi.

Elevii Colegiului Economic Gheorghe Dragoș, implicați activ în protejarea mediului

Elevii Colegiului Economic “Gheorghe Dragoș” din Satu Mare au demonstrat empatie și responsabilitate față de mediul înconjurător, participând activ la campania “Let’s Do It, România!”. Clasele IX E, X E și X F au răspuns cu entuziasm apelului la acțiune și s-au organizat pentru a curăța zonele verzi din oraș. Tinerii au demonstrat, prin exemplul lor, că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și că orice mică acțiune poate avea un impact major asupra mediului.

Această experiență a fost o lecție de educație ecologică, punând accent pe importanța păstrării unui mediu curat și sănătos. Elevii au învățat, prin acțiunea lor, că respectul față de natură este un element esențial pentru dezvoltarea unei societăți sustenabile.

“Let’s Do It, România!” este parte a mișcării globale „Let’s Do It, World!”, o inițiativă internațională care își propune să curățe planeta de deșeuri. În România, acest proiect a devenit cea mai mare acțiune de voluntariat pentru mediu, adunând anual mii de participanți din toate colțurile țării. Prin participarea lor la această campanie, elevii Colegiului Economic “Gheorghe Dragoș” s-au alăturat unei comunități globale care luptă pentru protejarea planetei și reducerea poluării.

Activitatea de ecologizare nu doar că a contribuit la îmbunătățirea stării mediului local, dar a avut și un impact pozitiv asupra spiritului de echipă și conștiinței civice a elevilor. Implicarea lor activă în campanie a evidențiat faptul că schimbările pozitive pot fi realizate atunci când comunitatea se unește pentru un scop comun.

Acțiunile elevilor de la Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” reprezintă un exemplu clar de cum tinerii pot fi agenți ai schimbării. Prin participarea la “Let’s Do It, România!”, aceștia au transmis un mesaj puternic: grija pentru natură este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, iar împreună putem face o diferență reală în lupta pentru un mediu mai curat și mai sănătos.

Este important ca astfel de inițiative să continue și să inspire și alte generații să se implice activ în protejarea mediului. Elevii claselor IX E, X E și X F au demonstrat că schimbarea începe cu pași mici, dar siguri, iar contribuția lor la această campanie este un exemplu de urmat.