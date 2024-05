Elevii din mediul rural de clasa a VIII-a se pot pregăti online gratuit

Asculta acest articol Asculta acest articol

Înscrierile sunt deschise de astăzi, după cum spune cadrul didactic pentru Edupedu.ro. După ce a primit în 2022 și 2023 pe e-mail și Facebook foarte multe întrebări despre examenul de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2024 pentru absolvenții de gimnaziu, Cătălin Zaman s-a decis să organizeze de anul acesta pregătirea într-o manieră interactivă, prin ședințe online gratuite.

Întâlnirile, potrivit acestuia, sunt dedicate mai ales elevilor de gimnaziu din mediul rural sau din zone defavorizate, care vor să recapituleze sub îndrumarea unui profesor, până pe 25 iunie, de două ori pe săptămână, conținuturile vizate de proba scrisă la Limba română.

Elevii vor putea pune întrebări și vor rezolva teste pe capitole din cele pregătite de profesorul Cătălin Zaman de la Școala din Clondiru, unde este și director, pentru elevii de la clasele la care predă. Structura pregătirilor este inspirată din cea pe care o aplică la clasă, iar testele permit fixarea cunoștințelor, treptat, acolo unde sunt lipsuri sau greșeli, declară profesorul pentru Edupedu.ro.

Cătălin Zaman este profesor și director la Şcoala Gimnazială „Învățător Nicolae Ispas” din Clondiru, județul Buzău. Profesor cu distincția Merito din anul 2021, Zaman a pregătit elevii astfel încât jumătate din elevii săi au obținut peste nota 9 și 4 elevi au obținut nota 10. La Evaluarea Națională 2023, dintr-o clasă de 14 elevi, un elev a obținut 9.8, un altul 9.65, două note au fost între 9 și 9.50, iar restul – peste 7.

„M-a impresionat multitudinea de mesaje care mi-au fost trimise după articolul Edupedu.ro din 2023 unde am prezentat sfaturi pentru Evaluarea Națională și am oferit o adresă de mail pentru ajutor. Există multe platforme care permit zeci de conectări, dar cu prea mulți participanți înseamnă să pierdem din calitatea întâlnirii. Vom face un grup de Whatsapp și de la 1 iunie am putea să începem”, spune Zaman.

„În funcție de cât de mulți ne strângem, ne împărțim pe grupe. Eu am un plan de recapitulare pe capitole, îl aplic și la clasă: lucrăm pe părți de vorbire, pe eseuri structurate ș.a.m.d.. Eu am creat propriile evaluări pe Quizzizz cu care lucrez. Și apoi propun și măsuri de îndreptare, ce mai poate face copilul și fișe de lucru individuale. După ce trecem de aceste etape, recapitulăm și în general”, a adăugat profesorul. „La clasă, lucrăm săptămânal câte două ore în plus marți seară și teste făcute de mine și teste generale. Asta ca pregătire suplimentară”. Întrebat ce strategii aplică pentru educația remedială cu elevii săi, profesorul a explicat că „La clasă lucrez diferențiat. Noi dăm și simulări și avem ținte pe care le-am propus: pentru nota 5, de exemplu, elevul să localizeze în text anumite lucruri, elemente de legătură etc.. Asta pentru ca el să reușească să obțină câteva puncte, chiar dacă nu știe să dezvolte”.

„Nu va fi ceva spectaculos, cât ceva mai degrabă util”, mărturisește Cătălin Zaman, care spune că înscrierile pentru pregătirea online se pot face la adresa [email protected] sau pe pagina de Facebook a proiectului său de voluntariat pentru elevi. „Chiar dacă mai e puțin timp, să nu intre în panică, să lucreze eșalonat, după care să lucreze măcar jumătate de test sau un test în fiecare zi. Când văd o problemă, să se întoarcă la sursă, adică să lucreze mai mult pe sectorul la are au probleme – de exemplu la părțile de vorbire, la fraze. Elevii ar fi util să aibă un plan de care să se țină, și la Română, și la Matematică”, a completat profesorul.