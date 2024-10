Emanuel Gyenes a luat startul în cea de-a 98-a ediție a ISDE, cea mai prestigioasă competiție de enduro

Asculta acest articol Asculta acest articol

Emanuel Gyenes, cunoscut în lumea motorsportului sub numele de “Mani”, se află în plină acțiune în Silleda, Spania, unde participă pentru a șaptea oară la FIM International Six Days of Enduro (ISDE), cea mai veche și prestigioasă competiție de enduro din lume. În această ediție, Gyenes concurează alături de cei mai buni piloți din lume, reprezentând România cu mândrie pe scena internațională.

După festivitatea de prezentare a națiunilor care a avut loc în weekend, spiritul competițional a intrat în prim-plan în prima zi de curse. Cea de-a 98-a ediție a ISDE aduce un nou nivel de provocări, iar Gyenes este pregătit să-și demonstreze încă o dată abilitățile și determinarea. Ora startului pentru Mani a fost stabilită la 10:22 (ora locală a Spaniei), moment în care pilotul român a pornit pe traseul complex și tehnic al competiției.

Cu o experiență vastă în competițiile de enduro și având numeroase titluri și participări notabile la activ, Emanuel Gyenes a devenit o figură emblematică în sportul cu motor din România. Participarea sa la ISDE nu este doar o competiție pentru el, ci și o oportunitate de a reprezenta tricolorul românesc la cel mai înalt nivel.

FIM International Six Days of Enduro este o competiție extrem de solicitantă, care testează nu doar viteza și tehnica, ci și rezistența fizică și mentală a participanților. Mani, cu experiența sa vastă în raliuri și enduro, inclusiv Dakar, este un concurent redutabil, pregătit să înfrunte orice obstacol pe parcursul celor șase zile de concurs.

Pasionații de motorsport din întreaga lume urmăresc cu sufletul la gură desfășurarea competiției, iar România are toate motivele să fie mândră de reprezentarea sa prin Emanuel Gyenes, unul dintre cei mai talentați piloți ai generației sale.

Vom reveni cu noi informații pe parcursul competiției, urmărind evoluția spectaculoasă a lui Mani pe traseele dificile din Spania.