Este în derulare acţiunea de reabilitare a sistemelor de irigaţii din zona de Sud a României

… iată că autorităţile cu putere de decizie au realizat necesitatea punerii în drepturi a sistemelor de irigaţii. N-au fost puţine anterior suprafeţele de teren irigat nici de la noi din judeţ, dar catalogate reminiscenţe comuniste, instalaţiile existente au fost transformate în ceaune sau alte articole de uz gospodăresc, iar fostele canale pentru irigaţii au fost lăsate uitării, degradării continue.

Iată că după îndelungi aşteptări şi amânări cu siguranţă nejustificate, irigaţiile revin un subiect de interes. Aşa cum menţionează publicaţia Agroinfo, autoritățile au demarat un amplu proiect de reabilitare a canalelor de irigații, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu. ”Investiţii şi Lucrări pe Canalele de Irigaţii”.

In această perioadă, aşa cum subiniază publicaţia menţionată, “(…)se lucrează la reabilitarea canalelor și a stațiilor de pompare apă de la Amenajarea de Irigații Giurgiu Răzmirești. Alături de colegul meu Marian Mina, deputat de Giurgiu, am mers pe șantier și am văzut stadiul acestei investiții complexe, de aproximativ 485 milioane de lei, care se va finaliza în anul 2026. Pe canale noi, reabilitate și cu ajutorul stațiilor de pompare modernizate aducem apă din Dunăre pentru a iriga aproximativ 76.000 de hectare. Așa cum am promis, reabilitam sistemele de irigații și aducem apă pe canale, fără costuri pentru fermieri!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.