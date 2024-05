Europarlamentarul PNCR Cristian Terheș: apel pentru protejarea copiilor împotriva ideologiei neomarxiste!

Asculta acest articol Asculta acest articol

Dragi părinți,

România are nevoie de lideri care să apere tradițiile noastre și să asigure un viitor stabil SI SANATOS pentru copiii noștri.

Ideologia de gen, CONFORM CĂREIA IDENTITATEA DE GEN ESTE CEVA FLUID ȘI SUBIECTIV, reprezintă un pericol real pentru societatea noastră ȘI PENTRU CREȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA NORMALĂ A COPIILOR. Fluiditatea de gen și schimbarea identității DE GEN în funcție de stările emoționale trecătoare CONDUC LA ADEVĂRATE DRAME UMANE ÎN RÂNDUL COPIILOR ȘI TINERILOR, CARE NU MAI ȘTIU DACĂ SUNT BĂIETI SAU FETE. ACUM, mai mult ca niciodată, este crucial să menținem repere clare și stabile pentru a asigura o societate armonioasă și coerentă.

În discuțiile mele cu comunitatea românească din Madrid, am întâlnit mulți părinți îngrijorați de politicile educaționale din Spania. TOT MAI MULȚI SE întorc în România pentru a-și proteja copiii de influențele neomarxiste nocive din sistemul educațional. Am aflat că în anumite școli, copiii de vârstă preșcolară sunt expuși la informații explicite și inadecvate, cum ar fi educația sexuală prematură și discuțiile despre identitatea de gen. Aceste practici sunt inacceptabile și trebuie oprite PENTRU A PROTEJA INOCENȚA COPIILOR.

În Parlamentul European, am luptat împotriva manifestărilor PRETINS artistice, DE A EXPUNE BĂRBAȚI DEZBRĂCAȚI PE PEREȚII HOLURILOR PARLAMENTULUI. AM CONSIDERAT ACEST LUCRU ofensator și inadecvat pentru un spațiu public, MAI ALES PE UNDE TREC familii cu copii. Este inacceptabil ca astfel de expoziții să fie prezentate într-un loc destinat tuturor cetățenilor. Trebuie să protejăm spațiile publice și să asigurăm că acestea rămân potrivite pentru toate vârstele.

Eu, Cristian Terheș, mă angajez să continui această luptă in Parlamentul European PENTRU A PROTEJA INOCENȚA COPIILOR. Voi continua să apăr valorile ADEVĂRATE și să mă asigur că tinerii noștri primesc LA ȘCOALĂ o educație CLASICĂ bazată pe CUNOAȘTERE, NU PE ÎNDOCTRINARE IDEOLOGICĂ. Cred că este esențial să protejăm drepturile părinților de a decide ce este mai bine pentru copiii lor și să prevenim influențele nocive NEOMARXISTE asupra tinerelor generații.

Avem nevoie de cât mai mulți europarlamentari suveraniști în Parlamentul European. Doar împreună putem proteja valorile SĂNĂTOASE astfel încât să asigurăm un viitor stabil și prosper pentru toți românii.

Este timpul să ne ridicăm și să apărăm ceea ce este important pentru noi, să ne asigurăm că tradițiile și valorile noastre sunt protejate și transmise generațiilor viitoare. Cu votul vostru, putem face acest lucru posibil.

Pentru o Românie puternică și suverană în UE, pe 9 iunie votează Cristian Terheș, cel care deschide lista Alianței AUR la alegerile europarlamentare! Comandat de Partidul Național Conservator Român – Alianța AUR, Executat de SC Solpress SRL. COD mandatar financiar coordonator 41240006.