Evenimente desfășurate de PSD Satu Mare

În târgul din Tarna Mare, pentru susținerea candidaturii doamnei Sobius

“Astăzi am fost alături de doamna primar, Mariana Monica Sobius, candidat PSD la primăria comunei Tarna Mare, și echipa de campanie la târgul din comună. Am interacționat cu cetățenii și am avut ocazia să le prezentăm motivele pentru care doamna primar, candidat PSD, Mariana Monica Sobius, este cea mai bună alegere pentru viitorul comunei. Doamna primar Sobius este un om serios, plin de energie și dedicat comunității. De-a lungul mandatelor sale, a demonstrat că are viziunea și capacitatea de a iniția și implementa proiecte importante pentru dezvoltarea și prosperitatea locală. Alăturați-vă și voi echipei PSD și susțineți-o pe Mariana Monica Sobius pentru a continua proiectele de succes!”, transmite Mircea Govor, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare.

Lansarea candidaturii lui Ioan Popa pentru Primăria Comunei Cămărzana: O nouă speranță pentru comunitate

Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare și candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, a participat la lansarea candidaturii domnului Ioan Popa la Primăria Cămărzana. “Alături de echipa județeană de campanie, am participat la lansarea candidaturii colegului nostru, Ioan Popa, pentru funcția de primar al comunei Cămărzana. Cunoscut pentru capacitatea sa de a asculta și de a ajuta cetățenii, prioritățile sale pentru Cămărzana sunt: modernizarea infrastructurii, sprijinirea educației dezvoltarea economică transparență și implicare comunitară. Prin angajamentul față de binele public, el își propune să transforme comuna Cămărzana într-un loc prosper și atractiv pentru toate generațiile”, a transmis Mircea Govor, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare.

