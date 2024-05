Evenimente desfășurate de PSD Satu Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

Comemorarea victimelor inundațiilor din 14 Mai 1970

Alături de Mircea Govor, la evenimentul care a avut loc la monumentul ridicat în cartierul 14 Mai din municipiul Satu Mare, au mai fost prezenți candidatul PSD la Primăria Satu Mare, Radu Roca, alături de staff-urile de campanie ale candidaților PSD.

”Astăzi, 14 Mai, alături de colegii mei, am participat la comemorarea tragicului eveniment din 1970, când inundațiile au lovit dur municipiul Satu Mare. Bilanțul oficial a înregistrat 56 de pierderi umane, 4.093 de locuințe distruse, 28.076 de clădiri afectate și peste 160.000 de hectare de teren inundat.

Am adus un omagiu atât eroilor care și-au pus viața în pericol pentru a salva alții, cât și celor care au contribuit la reconstrucția orașului, ilustrând un spirit de solidaritate demn de apreciere.

Deși tragedia a lăsat o amprentă profundă asupra comunității din Satu Mare, ea a marcat și un moment de renaștere, evidențiind solidaritatea și unitatea locuitorilor săi. Să le fie lor tuturor odihna veșnică”, a transmis Mircea Govor – candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Satu Mare, după acest moment.

”În 14 mai 1970, apele Someșului au năvălit pe străzile municipiului Satu Mare și au înghiţit tot ce au găsit în cale.

A fost o tragedie pentru Satu Mare, dar și un punct de cotitură în care orașul a renăscut din propria cenușă prin solidaritatea sătmărenilor.

Azi, după 54 de ani, sătmărenii au omagiat atât eroii care au salvat vieți cât și pe cei care au ajutat la reconstruirea orașului, oferind un exemplu demn de urmat.

Pentru toți cei care și- au pierdut viața în urma inundațiilor din 1970, Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a spus și Radu Roca, candidatul PSD la Primăria Satu Mare.

Lansarea candidaturii doamnei Mariana Avorniciții la Primăria Terebești

Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Mircea Govor, s-a aflat în comuna Terebești acolo unde a fost lansată candidatura actualului primar al comunei Terebești, Mariana Avorniciții, pentru încă un mandat de edil șef al acestei comunități, al patrulea la rând. Cu această ocazie, Mariana Avorniciții a declarat atât ea, cât și comunitatea din comuna Terebești, susțin candidatura lui Mircea Govor la președinția Consiliului Județean. ”Politicile PSD au dus la dezvoltarea comunei noastre. Noi avem încredere în președintele nostru, Mircea Govor, și, atât eu, cât și comunitatea din Terebești îl susțin pe acesta în cursa electorală pentru șefia Consiliului Județean”, a sus Mariana Avorniciții.La rândul său, Mircea Govor a spus că Mariana Avorniciții are toată susținerea PSD pentru a obține un nou mandat de primar al comunei Terebești și a mulțumit pentru susținerea acordată de cetățenii comunei Terebești. ”Candidatul PSD la Primăria comunei Terebești, dar și toată comuna Terebești are toată susținerea mea și a echipei mele de candidați pentru Consiliul Județean Satu Mare. Mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți în mine, doamna primar, și în echipa mea de candidați pentru Consiliul Județean Satu Mare”, a spus Mircea Govor cu această ocazie.

Parteneriat pentru Prosperitate: Dialog cu firmele locale pentru Satu Mare

Radu Roca – candidatul PSD la Primăria Municipiului Satu Mare, a vizitat ieri fabrica de mobilă Reșetar, unde a stat de vorbă cu conducerea și angajații acestei intreprinderi.

Astăzi am continuat consolidarea legăturilor cu comunitatea locală printr-o vizită la fabrica de mobilă Reșetar, unul dintre pilonii economici ai orașului.

Cu o tradiție îndelungată în producția de mobilă de calitate, fabrica Reșetar este un exemplu de excelență în domeniul industriei mobilei din regiunea noastră iar vizita de astăzi ne-a făcut să realizăm și mai mult importanța angajamentului față de susținerea sectorului economic local și față de promovarea afacerilor locale prospere.

Vizita de astăzi a constituit un bun prilej să ne exprimăm recunoștința pentru contribuția valoroasă pe care această fabrică o aduce la dezvoltarea economică a orașului Satu Mare.

Ne bucurăm că am avut ocazia să văd cum se lucrează într-o fabrică sătmăreană și cum adevărați profesioniști dau viață obiectelor pe care le realizează. Faptul că am fost în mijlocul acestor oameni minunați ne determină să continuăm și să ne amplificăm eforturile pentru a stabili legături trainice între sectorul public și privat.

Ne exprimăm mulțumirile pentru eforturile depuse de echipa de la Reșetar în susținerea economiei locale și subliniem importanța sprijinirii afacerile locale pentru a stimula dezvoltarea și prosperitatea orașului nostru”, a transmis Radu Roca – candidatul PSD la Primăria Municipiului Satu Mare.

Lansarea candidaturii domnului Radu Vida la Primăria comunei Doba

Mircea Govor, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, s-a aflat în comuna Doba, unde a fost lansată candidatura lui Radu Vida la primăria acestei comune. “Am avut plăcerea să fiu prezent împreună cu staff-ul județean de campanie la lansarea candidaturii colegului nostru, Radu Vida, pentru funcția de primar al comunei Doba, un om dedicat și hotărât să-și servească comunitatea. Lansarea candidaturii pentru primărie a fost o ocazie pentru Radu Vida să-și prezinte programul electoral și prioritățile sale pentru mandatul viitor. Cu un discurs puternic, acesta și-a exprimat angajamentul față de nevoile și aspirațiile comunității, promițând să fie un primar dedicat, transparent și deschis la dialog cu cetățenii”, a transmis Mircea Govor, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -P.S.D. Organizația Județeană Satu Mare. Executat de SC Solpress SRL. COD mandatar financiar coordonator 21240002. Tiraj: 3000