EXCLUSIV: Clipe de coșmar pentru o tânără din Borșa. Amenințată cu securea, urmărită, înjurată.

Asculta acest articol Asculta acest articol

”Ce se întâmplă în Borșa este ireal. Am trei fetițe și îmi este frică să stau în casă de numitul… Nicu D. Vine cu securea la amenință cu moartea. S-a urcat la volan deși nu are permis. Unde ne vede prin oraș se dă cu mașina după noi. Repet nu are permis. Mă amenință, îmi amenință fetițele. L-am dat la poliție însă nu se oprește. Nici el nici nevastă-sa. Vă transmit imagini cum vine la bloc noaptea și ne amenință. Vă trimit mesaje cum atât el cât și nevastă-sa ne amenință cu moartea.

În 20 februarie 2024 a venit cu securea peste noi. Am chemat poliția iar în 21 februarie am depus plângere la poliție. De atunci ne amenință zi de zi. Și astăzi a trecut cu duba pe lângă noi. Nu mai putem ieși din casă cu fetițele noastre” ne-a scris o tânără din Borșa.

Ce spune Poliția

Partea vătămată este o tânără, de 24 de ani, iar persoana cercetată pentru comiterea faptelor un bărbat, de 27 de ani. Conform informațiilor noastre acesta mai este cercetat într-un dosar tot pentru infracțiunea de conducere fără permis.

”Polițiștii din Borșa efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unor dosare penale întocmite privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere” ne-a transmis IPJ Maramureș.

Revenim în scurt timp cu imagini video și audio