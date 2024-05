EXCLUSIV VIDEO: Imagini incredibile surprinse la Biserica Greco-Catolică Sarasău: ”Îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos pune-te jos la pământ!”

Asculta acest articol Asculta acest articol

Nu o să luăm partea nimănui în acest articol însă vă vom prezenta variantele ambelor tabere: o parte a enoriașilor dar și punctul de vedere al preotului greco-catolic de la Parohia Sfântului Spirit Sarasău – Gheorghe Năsui.

Ce susțin enoriașii

”Este vorba despre un scandal în comuna Sarasău, județ Maramureș în cadul Parohiei Greco-Catolice avându-l drept protagonist pe părintele paroh Gheorghe Năsui. Totul a început de la solicitarea unui grup de credincioși de a primi explicații despre interzicerea intrării în biserică a fostului Paroh pe motivul că fostul paroh ar instiga la violență și ură. Ceea ce nu este adevărat. Preotul pe filmare a scos Sfânta Taină din Altar și a început să urle la enoriași. Pe unul dintre ei chiar l-a umilit, l-a înjosit!

Noi am cerut explicații, am transmis scrisori și la Episcopia Greco-Catolică însă nu am primit niciun răspuns. Nici măcar un comunicat oficial din partea lor. Considerăm că este un abuz al preotului iar superiorii îl protejează. Vor să mușamalizeze cazul.

Vă transmis și ce am scris noi enoriașii către Episcopie: ”Cristos a Înviat ! Cu mâhnire în suflet și cu revoltă umană vă trimit un video cu preotul care încalcă aspectele canonice, sacramentale dar și cele morale ale Bisericii Catolice Universale. Este scandalos un asemenea comportament față de niște oameni care nu doresc altceva decât niște explicații din partea Părintelui Năsui Gheorghe ,paroh de Sarasău ,parohie care este sub jurisdicția voastră ,este dureros cum Sfânta Euharistie este terfelită de acest preot ,nu acuz omul ci păcatul.Așteptăm un comunicat oficial din partea voastră !”

Ce susține preotul paroh

”Domnule Dale eu am primit o dispoziție din partea Episcopiei de a o pune în aplicare. Oamenii au fost acolo, au primit răspunsurile care au fost necesare în schimb s-a organizat un grup de tensiune, de scandal în parohie, care au distrus toată liniștea în parohie. Scandaluri în biserică, un grup restrâns care a creat toată tensiunile respective. Acum încearcă să mă denigreze în toate formele. Biserica noastră știe situație. Cei care care sunt nemulțumiți li s-a oferit să scrie scrisori la autoritatea bisericii și să aștepte în liniște. Au ales calea războiului. Mă șicanează în toate felurile. Am ajuns să chemăm poliția pentru a putea săvârșirii sfintele liturghii în liniște și pace. Amenințări la adresa mea, a familiei, denigrări în toate formele. Și ieri la Sighet s-au pregătit să facă revolte doar jandarmeria și poliția le-au spus să nu facă asemenea gesturi pentru că s-a ajuns prea departe. Nu s-a înțeles că sunt niște dispoziții de pus în aplicare.

Vă spun și despre aceste dispoziții. Aici s-a celebrat o liturghie romano-catolică ani de zile și eu nu am dreptul de la Roma pentru așa ceva. Eu am celebrat de când am venit în parohie deși era interzis din punct de vedere canonic dar aveam o interzicere verbală. Am primit două sesizări în scris și de acolo nu am mai putut să celebrez. De aici toată această tensiune. Faptul că un preot intră sau nu în biserică sunt stabilite de autoritatea bisericească. Sunt șicanări, denigrări la adresa mea.

Îmi este și rușine să vorbesc pentru că eu sunt preot, am venit aici, nu am jignit pe nimeni, niciun cuvânt ofensator și am ajuns într-o situație în care efectiv mă uzează fizic și moral. Cei care sunt cu mintea clară mi-au mulțumit și astăzi și au zis părinte știm că ești în situația în care trebuie să respecți autoritatea bisericii. Tu ai venit să predici evanghelia și să îți faci datoria. Restul sunt lucrările răului. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a ajuns dar unii oameni nu înțeleg că aici este o instituție, are niște normel și reguli de pus în aplicare , cum mi-au spus și poliția și eu trebuie să îmi fac activitatea în bună liniște pentru oamenii care doresc să participe la activitatea mea. Care nu, au mijloacele pașnice de nemulțumire, dar ei au ales violența.

Eu mă bucur că m-ați sunat. Am aflat astăzi că mă veți suna și eu am încercat să am un dialog constructiv cu ei și să le spun pentru că dacă ei continuă va rămâne comunitatea fără preot și e păcat pentru că aici sunt sute de familii, care au nevoie de preot. Sunt servicii, sunt copii. Au ajuns copiii la biserică pentru că se urlă în biserică, se strigă, dar așa ceva nu se poate. Există un dialog, putem vorbi. Au fost în audiență la episcopie li s-a spus oameni buni preotul ăsta pe care l-am trimis nu are aprobare de la Roma. Nu mai poate celebra. Îl scoatem afară dacă nu se supune ordinelor. Este vorba despre o instituție care trebuie să aibă reguli și oamenii sunt nemulțumiți. Mie îmi pare rău pentru situație dar eu nu pot să îi ajut. Sunt un simplu slujitor și eu, atât.

Să dea Dumnezeu să fie liniște pentru că totul Postul Mare mi l-au dat peste cap, zilele de Paști mi le-au dat peste cap. Numai eu știu prin ce trec. Eu am avut o colaborare acuma vineri cu părintele ortodox cu inaugurarea școlii din Sarasău. O creat nemulțumire… cum mă duc eu cu preotul ortodox, că eu sunt așa, că mă fac ca și el. Dumneavoastră știți în calitate de ziarist ca cultul greco-catolic e identific cu cel ortodox. Noi ne-am înțeles preoții. Pentru prima dată în 30 de ani au stat doi preoți, ortodox și greco-catolic, la aceeași masă. Ne-am înțeles perfect. Pentru nemulțumiți nu o fost bine nici așa. Eu sunt un om pacifist, al dialogului, al prieteniei, a iertării dar oamenii ăștia au niște răni de când a fost circul cu biserica ortodoxă prin anii 1990 și încă nu au reușit oamenii să lupte și să își vindece rănile. Eu atât le-am spus: trebuie să vă vindecați de rană și apoi să discutăm” ne-a declarat preotul paroh Gheorghe Năsui.