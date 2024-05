Expoziţia de arte plastice “Micul Prinţ” a ajuns la ediția 29

Asculta acest articol Asculta acest articol

De mai bine de 67 de ani, Micul prinţ a cucerit sufletele, devenind un mit care a captivat întreaga planetă. Un gen aparte, fiind în acelaşi timp şi poveste poetico-filosofică şi mit iniţiatic, cartea aduce în prim-plan valorile umane, responsabilitate şi legătura între oameni, toleranţa şi spirit de aventură. Este un titlu accesibil tuturor categoriilor de vârstă, o poveste simplă şi fermecătoare, o poveste încântătoare despre copilărie, singurătate şi prietenie.

Pornind de la aceste idei nobile, în urmă cu XXIX de ani, la Satu Mare, a fost iniţiat evenimentul expoziţional internațional „Micul Prinț”, prin grija artistei plastice Cristina Gloria Oprişa. În acest an, evenimentul expoziţional despre care facem vorbire se desfăşoară sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Satu Mare și a Muzeului de Artă, Satu Mare, care de ani de zile este și gazda amplei expoziții. Evenimentul expoziţional cu ecou şi participare internaţională a fost deschis marţi, 14 mai, la Muzeul de Artă din Satu Mare, organizatori fiind Filiala Satu Mare a UAPR şi instituţia gazdă. În faţa unei asistenţe numeroase, privitori şi iubitori ai artelor vizuale, de la vârsta de 3-4 ani, până la vârsta înţelepciunii, ne referim aici în mod expres la bunici, au asistat la deschiderea festivă a expoziţiei de artă plastică – curator fiind Cristina Gloria Oprişa, iniţiatoarea evenimentului. Daniela Bălu, director adjunct al Muzeului Judeţean Satu Mare, în alocuţiunea sa, a menţionat faptul că, data de 14 mai, are diverse conotaţii în conştiinţelor sătmărenilor. S-a făcut trimitere expresă la evenimentul expoziţional vernisat, dar şi la inundaţiile devastatoare, care au provocat în urmă cu 54 de ani, moartea a peste 50 de sătmăreni, dar şi uriaşe pierderi materiale. Apoi a fost menţionat faptul că, ziua deschiderii expoziţiei cu participare internaţională este un moment de sărbătoare, o bucurie pentru toţi iubitorii de artă. Prin expoziţia ajunsă la cea de a XXIX-a ediţie, Prinţul este dăruit comunităţii. Evenimentul expoziţional i se datorează artistei plastice Cristina Gloria Oprişa. An de an, expoziţia a lansat provocări, motiv pentru care artista plastică se gândeşte deja la cea de a XXX-a ediţie.

Evenimentul reunește participanți din țară și de peste hotare, aducând pe simeze peste 300 de lucrări de artă aparținând celor mai diverse genuri: desen, pictură, grafică, artă decorativă, fotografie artistică, sculptură, obiecte intermedia. Acestea sunt realizate de autori de toate vârstele: copii preșcolari, elevi din cercuri de creație, școli, licee de specialitate, precum și studenți (125) ai facultăților de specialitate, pentru că această manifestare artistică este, deopotrivă, și o pepinieră pentru artiștii plastici consacrați de mâine. Această posibilitate oferită tinerilor de a expune pe aceleași simeze împreună cu artiștii consacrați (care în acest an sunt în număr de 140), dovedește încă o dată că pe planeta Micului Prinț, prietenia și iubirea pentru frumos au o casă comună și conform provocării lansate de ediția din acest an – „Pământul acesta nu este o planetă ca oricare alta” (Antoine de Saint Exupéry) -, totul este posibil. A vorbit apoi Cristina Gloria Oprişa, profund emoţionată, cea care a subliniat faptul că, fiecare lucrare expusă reprezintă „pământul” fiecărui autor. Micul Prinţ veghează asupra strădaniilor celor care l-au îndrăgit şi le evaluează. A urmat apoi distribuirea de diploma de participare pentru copiii şi tinerii din Satu Mare şi din judeţ care au prezentat lucrări pentru ediţia din acest an a manifestării expoziţionale. N-au lipsit, aşa cum era firesc într-un asemenea cadru festiv, să adreseze mulţumiri participanţilor, dar şi celor care au contribuit la reuşita manifestării expoziţionale de o asemenea amploare. Organizatorii, gazdele şi participanţii merită felicitări pentru acest frumos cadou cultural oferit sătmărenilor.