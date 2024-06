Fermierii se tem de scăderea prețurilor la cereale

Asculta acest articol Asculta acest articol

Am consemnat deja faptul că, la nivel de judeţ a început sezonul de recoltare a culturilor de toamnă, fiind vorba aici în mod expres despre rapiţă, orz şi chiar grâu, din soiuri timpurii. Cu puţin timp în urmă, menţionam temerile fermierului Ciprian Mureşan din Carei, cu privire la posibilele scăderi ale preţurilor la principalele cereale, în perioada de recoltat şi chiar după acest moment.

Fermierul careian vorbea atunci despre un preţ de 1,06 lei pe kilogramul de grâu, cu tendinţe de scădere. Iată că această prezumţie, din păcate, este confirmată în aceste zile, chiar în portul Constanţa, acolo unde grâul este cotat la sub un leu pe kilogram.

O doză de speranţă ar putea aduce fermierilor recentele estimări ale Departamentului de Agricultură din SUA (USDA), potrivit cărora, producţiile de grâu din Franța, Ucraina și Rusia nu vor fi unele record, din cauza condițiilor meteorologice. O ofertă mai scăzută de cereale ar putea echilibra lucrurile prin prisma reaşezării preţurilor de către bursele internaţionale.

Depăşind analizarea situaţiei prezentate de USDA, pe bursa Euronext grâul contractat pentru luna septembrie 2024 și-a revenit marţi, 18 iunie, la prânz, la 230,50 euro/tonă, ceea ce înseamnă 1.146 de lei, la un curs leu/euro de 4,97310 lei, în vreme ce un dolar este cotat la 4.4726 lei, în scădere faţă de 28 decembrie 2023 – 4.5923 lei.

Culturile de floarea-soarelui şi porumb pentru care se întocmesc în această perioadă contracte de vânzare pentru perioada de toamnă, sunt ceva mai bine cotate. Preţul porumbului a rămas cel de săptămâna trecută, de 880 de lei/tonă, la floarea-soarelui se face remarcată o uşoară scumpire, în comparaţie cu perioada anterioară, fiind discutat preţul de 405 dolari/tonă, ceea ce în lei înseamnă 1.811 lei/tonă.

Din păcate, susţin fermierii, şi pentru rapiţa din producţia anului 2024 se vehiculează preţuri de sub 2 lei/kilogram, fiind lansantă şi varianta de 414 de euro/tonă, ceea ce ar însemna 2.193 de lei/tonă. Indiferent de varianta de preţ care se va aplica, la producţii de rapiţă sub 3.000 de kilograme la hectar, se lucrează în pierdere în acest an, susţin fermierii sătmăreni.

